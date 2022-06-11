“El emeği-göz nuru eserlerin her biri birbirinden değerli”
Güncel 11.06.2022, 01:12
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Belediye Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nin Velipaşa Hanı’nda düzenlenen yıl sonu sergisini gezen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kursiyerlerin ürettikleri eserleri yakından inceledi ve çok beğendiğini söyledi.
“Sergide yer alan tüm eserler harika idi” diyen Başkan Aşgın, “Sanatın tabiatı, hakikati ve duyguları ifade eden yönünü ortaya çıkaran tüm kursiyerlerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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