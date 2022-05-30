Ekrem İmamoğlu’ndan Mavi Umutlar Kooperatifi’ne destek

Çorum Belediyesi’nin teknik elemanlarınca tesisat altyapısı ve kurulumu tamamlanan endüstriyel fırın, kooperatifin üretim hızını artırdı. Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Mavi Umutlar Kooperatif Başkanı Emine Çelen, yaptığı açıklamada, dernek olarak kentteki otizmli çocukların refahını artırmak için çalıştıklarını, derneğe sağlanan her bir katkının kendilerine güç verdiğini söyledi.

Otizmin toplumsal bir konu olduğunu belirten Çelen, “Bu nedenle Otizm Gönüllüleri Derneği’ne bütün siyasi partilerin destek olmaya çalışmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kendi yağımızda kavrulmaya çalışan bir topluluğunuz. Gelen her destek bizim için çok önemli.” dedi.

Kooperatifi derneğin çalışmalarına ekonomik katkı amacıyla kurduklarının belirten Çelen, “Burada ürettiğimiz hamur işi ürünleri satıp, elde ettiğimiz geliri dernek çalışmalarında kullanıyoruz. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık derneğimizi ziyaret etmiş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocuklara gönderdiği bot ve montları bize teslim etmişlerdi. Annelerimizi gönülden sevindiren bu armağanlar sonrasında börek, poğaça üretimi yaparak katkı sağladığımız kooperatifimizde fırın ihtiyacımızı Yavuz Bey’e anlatmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bize endüstriyel fırın gönderdi. Dernek merkezimizin altyapısı endüstriyel fırın kullanmaya uygun değildi. Çorum Belediyesi de bize fırını kullanabilmemiz için gerekli altyapıyı sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık’a katkılarından ötürü sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Endüstriyel fırınla birlikte siparişlerin daha hızlı ve titiz biçimde hazırlanabileceğine dikkati çeken Emine Çelen, “Dertler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. hem İstanbul Büyük Sehir Belediyesine hem de Çorum belediyesine otizmli çocuklarımız ve annelerimiz adına çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

