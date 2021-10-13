“Ekonomiyi düzeltmenin yolu güven, güvenin ilk adımı hukuk”

“Adaleti ayaklar altına alırsanız, ekonomiyi ancak rüyanızda düzeltirsiniz.

Ekonomiyi düzeltmenin yolu güven, güvenin ilk adımı hukuktur.

Hem memurun hem de işçinin geliri reel anlamda düştü. Uyarlanmış TÜİK verilerine göre, Temmuz 2018’den Eylül 2021’e kadarki süre içinde; en düşük emekli maaşı toplam %52 artmış, en düşük memur maaşı toplam %56 artmış. Aynı dönemde TÜFE’deki artış %59, gıda enflasyonundaki artış ise %73…

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde tek haneli enflasyon hayal.

Merkez Bankası yanlış faiz kararıyla kendi ayağına 2 kurşun sıktı. Dolar 9 TL oldu, hazinenin borçlanma faiz oranı 1,5 puan arttı.

Sayın Cumhurbaşkanı iş başında olduğu sürece bu ülkenin hiçbir sorunu çözülemeyecektir.

Hiç kimse sorunların çözümünü kaba kuvvette aramasın. Ülkenin sorunlarının çözümü meşru demokratik siyasette. Devlet gücünü kullanarak iktidarda kalma çabası beyhude bir çabadır.

Bizim anlayışımız özgürlükçü laikliktir. Devletin bütün vatandaşlara eşit yakınlıkta olmasıdır. Hangi dine, mezhebe mensup olursa olsun, inansın veya inanmasın devletin bütün vatandaşlarına eşit yakınlıkta olmasıdır.

Anayasa değişikliğiyle ilgili seçim öncesi mutabakatı tercih ederiz.” (Haber Merkezi)

