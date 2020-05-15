“Ekonomik sıkıntılar maskelenmeye çalışılıyor”

AVM’lerin açılması kadar adalet mekanizmasının açılmasının da bir o kadar önemli olduğunu kaydeden Cıdık, “Camilerin açılması da dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Uzun zamandır ezanları dinliyoruz ama camide namaz kılamıyoruz. Özellikle Cuma namazlarını eda edememenin hüznü var milletimizde” şeklinde konuştu.

AVM’lerin açıldığını ve sonuçların hep birlikte görüleceğini anlatan Cıdık, sağlık çalışanları e uzmanların tavsiyelerine uymak gerektiğini söyledi.

YOL IMF’Yİ GÖSTERİYOR AMA GİDEMİYORLAR

Ekonomide gidişatın hiç iç açıcı olmadığını belirten Faruk Cıdık, “Dolar 7 lirayı geçti, tekrar 7’nin altına düştü. Ama doların 7 liranın altına düşmesi ekonominin düzeldiği manasına gelmez. Türkiye’nin yurt dışında itibarı kalmadı, ekonomide alınan kararlar Türkiye’nin ekonomide kendi kendine yetmeyecek bir ülke olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin brüt dış borç stoku 450 milyar dolar. 160 Milyar dolar taksidi var ödenmesi gereken. Türkiye’nin kredisi kalmadığı için bunu normal bir yolla tedarik etmek mümkün değil. Yol IMF’yi gösteriyor ama IMF’ye gidemiyorlar. IMF’nin en tehlikeli yanı bir ülkeye el uzattığı zaman o ülkenin bütün politikalarını kendi belirlemesidir. Kim ne derse desin bu iktidar iş başına geldiği zaman 2002 yılında yapılan övgüleri hatırlıyoruz. O övgüler iktidarın IMF politikalarına yakın olduğunu gösteriyor” dedi.

Muhalif belediyelerin hesaplarına el konulup yardımlarının engellendiğini belirten Cıdık, maaşların ödenmesine fırsat verilmediğini, İktidarın maliyeden ve İller Bankasından gidecek paralara el koyduğunu söyledi. Cıdık, İşsizlik arttı ancak iktidar Mart ayının değil, Şubat ayının rakamlarını açıklıyor, Ekonomideki kötüye gidiş tahmin edilenin çok daha ötesinde. Biz ‘fert başı 1000 lira verilsin’ dedik gittiler hane başı verdiler. Esnafa bankaların yolunu gösterdiler. Esnaf yüzde 13–14 faizle kredi almaya zorlanıyor. Esnaf zamanı gelince bu borcu nasıl ödeyecek? Bu iktidarın esnafın yanında durması şart, bu borçların ödenebilmesi için nakdi yardım yapılması şart” dedi.

MİLLET EKONOMİK SIKINTIYLA BOĞUŞUYOR

Millet ekonomik sıkıntılarla boğuşurken iktidarın yaşanan ekonomik sıkıntıyı maskelemenin derdinde olduğunu anlatan Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, “Neymiş efendim, ‘askeri darbe söylentileri varmış, kenetlenmek lazımmış!’ Sanki böyle bir şey varmış gibi televizyonlarda herkes bunu konuşuyor. Darbe konuşularak önlenemez” şeklinde konuştu

AİLEYİ KORUMAK TOPLUMU KORUMAKTIR

Son günlerde çokça tartışılan İstanbul Sözleşmesi hakkındaki görüşlerini de açıklayan Cıdık, “Aile bizim toplumumuzun temelidir. Aileyi korumadan toplumun sağlıklı bir yapıya kavuşması mümkün değildir. Aile bir erkek ve kadından meydana gelir. Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Cinsiyetsizlik diye bir şey yoktur. Ama siz bir sözleşme düşünün beyiyle alakalı en ufacık bir şikâyette bulunduğu takdirde kocasının ifadesi dahi alınmıyor, evinden uzaklaştırılıyor. Buna razı gelemeyiz bu adalet değil, bu aileyi korumaz. Unutmayınız aileyi korumak toplumu korumaktır. Bu konu hassasiyetle ele alınmalıdır, kadına şiddete izin verilmeden ailenin korunmasına mecburuz. Aileyi koruyacağız. Ne yazık ki Macaristan ve Rusya bu konuda bizden daha hassas davranıyor. Kimse toplum yapısını bozacak bir anlayışı hâkim kılmaya çalışmamalıdır” dedi. (Haber Merkezi)