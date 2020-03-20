“Ekonomik paket yetersiz”

Tahtasız, elektrik, doğalgaz faturalarının dondurulmasını, kesik olanların açılmasını, esnafa kira ve maaş yardımı yapılmasını, çek ve senetler ödemelerinin bir çözüme bağlanmasını, kredi kartı borçlarının 3 ay ertelenmesini, temizlik ve hijyen ürünlerinin KDV’sinin sıfırlanmasını talep etti.

Mehmet Tahtasız, “Açıklanan ekonomik paket için teşekkür ederiz lakin eksik. Kalan halkın beklentilerine tam cevap vermesi için bu eksiklerin de giderilmesi gerekir” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, önerilerini şu şekilde sıraladı:

“YOKSUL HALKA, ESNAFA, İŞÇİYE YARDIMCI OLUNMALI”

“Elektrik, doğalgaz faturaları dondurulmalı, kesik olanlar açılmalı. Esnafa kira ve maaş yardımı yapılmalı. Pazarcı esnafı ve gündelik çalışan işçiler unutulmamalı. Çek ve senetler bir çözüme bağlanmalı. Ücretli öğretmenlere güvence verilmeli. Tüm temizlik ve hijyen ürünlerinin vergisi sıfırlanmalı. Kamu ya da özel tüm banka borçları 3 ay ödemesiz dondurulmalı. Sağlık çalışanlarına ek mesai ücretleri açıklanmalı, yeni sağlık çalışanları da kadroya dahil edilmelidir. İşsizlere İSF’den ev kirası yardımı açıklanmalı. Temel besinde vergi SIFIR açıklanmalı. İşyeri kapatıldığı için işten çıkarılan çalışanlara maaş bağlanmalı. Kredi kartı borcu 3 ay ertelenmeli.

Hastanelerimizde yoğun bakım ünitesi sayısı artırılmalı. Hastanelerimizde solunum cihaz sayısı artırılmalı. Kapatılan hastaneler bir an önce hizmete açılmalı.

Çiftçimiz, yumurta üreticileri, süt üreticilerimiz, besicilikle, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin sorunları da gündeme alınmalı, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank’a borcu olan çiftçinin borcu da ertelenmeli.

Gelir vergisi, KDV, peşin vergi gibi vergilerin özellikle kapatılan işyerleri için erteleme kararı alınmalı. Gündelik ücretle yaşayan ve çalışamayan vatandaşlarımıza destek gıda ve temizlik malzemeleri yardımı yapılmalı. Temizlik ve hijyen malzemelerini devlet halka bedava ulaştırmalı.

İhtiyacı olan herkese gıda yardımı yapılmalı. Koruyucu malzemeler çalışmak zorunda olan başta sağlık personelleri olmak üzere, eczane, lojistik, imalat v.b. çalışanlarına ücretsiz ve yeteri kadar verilmelidir.” (Haber Merkezi)