Ekonomik güven endeksi % 7.9 arttı   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Ağustos dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 80,7 iken, Ağustos ayında yüzde 7,9 oranında artarak 87,1 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3 değerine, reel kesim güven endeksi 102,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 89,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.

(Emre URAL)