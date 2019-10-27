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“Ekonomide Türkiye’yi rahatlatacak projelere de imza atılıyor”

Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, Türkiye’nin 24 Temmuz 2015 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’de PKK, YPG, PYD gibi ABD’nin desteklediği terör örgütleri ile mücadeleye başladığını, aynı zamanda, Türkiye topraklarında HDP’nin desteği ile PKK’nın kazdığı hendeklere PKK’yı gömerek sınır dışına süpürdüğünü ve bu süreçte sivil halka zarar vermemek için çok titiz bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu’da yaşayan vatandaşların PKK zulmünden kurtarıldığını anlatan Burhanoğlu, bu sayede bölgede yaşayanların rahat nefes almalarının sağlandığını ifade etti.

“Ekonomide Türkiye’yi rahatlatacak projelere de imza atılıyor”

Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, Türkiye’nin 24 Temmuz 2015 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’de PKK, YPG, PYD gibi ABD’nin desteklediği terör örgütleri ile mücadeleye başladığını, aynı zamanda, Türkiye topraklarında HDP’nin desteği ile PKK’nın kazdığı hendeklere PKK’yı gömerek sınır dışına süpürdüğünü ve bu süreçte sivil halka zarar vermemek için çok titiz bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu’da yaşayan vatandaşların PKK zulmünden kurtarıldığını anlatan Burhanoğlu, bu sayede bölgede yaşayanların rahat nefes almalarının sağlandığını ifade etti.

27 Ekim 2019 Pazar 20:31
“Ekonomide Türkiye’yi rahatlatacak projelere de imza atılıyor”

Yaşanan gelişmelerle birlikte ABD’nin, Türkiye’ye bir heyet göndererek harekatın durdurulmasını talep ettiğini ifade eden Ahmet Rasim Burhanoğlu, Türk Yetkililerin taleplerini bildirdiğini ve görüşmeler sonucunda terör unsurlarının bölgeden çekilmesi için 120 saatlik süre verildiğini bu sürede de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de gerçekleştirdiği 6,5 saatlik görüşme sonucunda terör unsurlarına yönelik Muhtıra adını verdikleri bir Mutabakat imzaladığını anlattı. Soçi Mutabakat’ı maddelerine göre 1998 yılında Şam’la Ankara arasında imzalanmış olan Adana Mutabakatı çerçevesinde Şam ile iş birliği yapılması, bölgede YPG/PKK’lıların temizlenmesi, terör faaliyetlerinin tamamen bitirilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Burhanoğlu, alınan kararların Türkiye’nin hem sahada hem de masada zafer kazandığının açık göstergesi olduğuna dikkat çekti. Soçi’de Putin’le Erdoğan’ın görüştüğü saatlerde Ankara’ya gelen Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in ekonomi kurmayları ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tugay Şen ile 12 sektörde 208 proje hakkında görüşme yaptığını belirten Burhanoğlu şunları dile getirdi: “Türkiye terörle mücadeleyi sürdürürken ekonomide Türkiye’yi rahatlatacak projelere de imza atarak zaferden zafere koşmaktadır. Bu durum karşısında ABD ve ABD’nin piyonları Türkiye’ye yönelik karalama kampanyaları başlatmıştır. Bizim görevimiz bunların Türkiye’ye yönelttikleri bu tür karalama projelerini tespit edip Türk kamuoyuyla paylaşmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.”(Haber Merkezi)

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