“Ekonomi yönetimine güven kalmadı”

Türkiye Değişim Partisi (TDP), Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaretler yapmak üzere Çorum’a geldi. Havuzbaşı Restoran’da basın mensuplarıyla kahvaltıda biraraya gelen Mustafa Sarıgül, başta Çorum olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Ekonomi, asgari ücret, Çorum’un yıllarca sorunu olmaktan çıkmayan demiryolu ve havaalanına ilişkin konularda fikirlerini sunan Mustafa Sarıgül, yerel basının sorunlarına da dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

Mustafa Sarıgül’e TDP İl Başkanı Engin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Eralp Armakan, TDP Yerel Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, TDP Genel Başkan Yardımcısı Necmettin İzol ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yazıcı, çevre illerin İl başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer eşlik etti.

TDP İl Başkanlığı’nın açılışı için geldiği Çorum’da ilk olarak Ankara yolunda karşılanan Mustafa Sarıgül daha sonra basınla buluştuğu lokantaya geldi. Burada Çorum’un ülkenin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek sık sık ilimize gelmekten duyduğu mutluluğu da dile getiren Sarıgül; “Çorum yiğitlikte, mertlikte, çalışkanlıkta ülkemizin en önemli kentlerinden bir tanesidir. Bu duygularda TDP adına bizi dinlemekte olan tüm yurttaşları saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.



“TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETLERİ BAE’YE SATILAMAZ”

Türk savunma sanayi şirketlerinin BAE’ye satılmak istendiğine dair bazı iddialar ve haberlerin olduğunu hatırlatarak bunu aklından geçirenlere “TDP olarak bu olayı vatanın bağrına saplanmış bir hançer gibi görürüz, Türk savunma sanayi şirketlerinin yabancılara satılmasını doğru bulmayız” diyen Mustafa Sarıgül sözlerine şöyle devam etti; “Taşıdığı cephane ıslanmasın diye yorganını cephaneye örten ve donarak şehit düşen Şerife Bacı Halime Çavuş’un evlatları bu topraklarda yaşıyor. O ruh ve şuuru kimse lütfen test etmeye kalkmasın. Biz ulusal değerlerimizin yabancı şirketlere satılmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz”

“MAHALLİ BASIN ÖNCÜDÜR”

Türkiye’de özellikle mahalli basının zor günler geçirdiğini ve yaşanan ekonomik sıkıntıları iyi bildiklerini, gittikleri her ilde bu sorunları dile getirmeyi önemsediğini anlatan Sarıgül; “TDP iktidarında mahalle basının olanak ve imkanlarını artıracağız çok daha özgür olacaklar. Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi parti mahalle basından sorumlu bir genel başkan yardımcısı görevlendirdi. Mahalli basın özgürlüktür demokrasidir insan haklarıdır. O bölgenin sanatını kültürünü turizmini gelişmesinde en önemli öncüdür. Ulusal basının yazmadığı görmediği bir çok konuyu mahalle basın kamuoyu ile buluşturur. Mahalle basın o bölgenin folklor, mutfağı sanayisidir. Mahalli basına önem vermek demokrasiye önem vermektir Bir ülkede demokrasiyi kurum ve kurulları ile yerleştirmek istiyorsak mahalle basına çok büyük saygı duymamız lazım. TDP iktidarında partinin televizyonu gazetesi olmayacak. Bir partinin televizyonu gazetesi olmasını doğru bulmuyoruz. Kendi iktidarımızda tüm basına eşit mesafede olacağız. Özellikle belediyelere sesleniyorum. Kamu kurumlarına sesleniyorum. Sizin bizim gazeteniz televizyonunuz olmaz. Sizi en çok eleştirenlere destek verirseniz o zaman demokrasi kurum ve kurullar ile işler” dedi.



“ÇORUM’UN DEMİRYOLU VE HAVAALANI NEDEN YOK?”

Çorum’un turizm, sanayi ve tarımda bölgenin lokomotifi olacak imkan ve potansiyeli bulunduğunu, girişimci ve çalışkan Çorumluların hem üretimi hem de ticareti iyi bildiğini anlatan Sarıgül sözlerine şöyle devam etti: “Çorumlular, Çorum’u daha da büyütmek, kalkındırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama buraya iktidarların yatırımlarının daha çok gelmesi lazım. Buraya iktidarların Çorum’a yandan değil candan bakmaları lazım. Çorum’a bir havaalanı, bir demiryolu lazım. Rize ve Trabzon arası yarım saat ve bu iki ilde de havaalanı var da, Çorum’da niye yok merak ediyorum. Bu konuları sürekli gündeme getireceğiz. İktidarımızda da siz bize soracaksınız”

“EKONOMİ YÖNETİMİ GÜVEN VERMİYOR”

Türkiye’de son yıllarda ve özellikle son aylarda dövizden başka bir şey konuşulmadığını, ekonominin artık öngörülemez duruma geldiğini, 1 yıl içinde 3 Maliye Bakanı ve 3 Merkez Bankası Başkanı’nın değiştiğini söyleyen TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Ekonomi yönetimine güven kalmadı, kurlardaki artış da durdurulamıyor. Her geçen gün değil her saat başı fakirleşiyoruz. Paramız neredeyse pul oldu. Benim memurum, emeklim, işçim, esnafım evine sıvı yağ, zeytinyağı alamıyor. Çorumlular ekmek almak için uzun uzun Halk Ekmek önünde uzun uzun kuyruklar oluşturuyor. Vatandaşımız artık kombisini açamıyor ve çalıştıramıyor. Odun ve kömür alamıyor. Daha düne kadar yoksulluklarına üzüldüğümüz ülkeler şimdi alışveriş için Türkiye’ye geliyor ve burada krallar gibi alışveriş yapıyorlar. Yabancılar için ucuzluk pazarı olduk. Üzülmemek kahrolmamak elde değil. Ülkemiz böyle bir yönetimi hak etmiyor. AK Parti’ye verilen imkan ve destek Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi partiye verilmedi. Erdoğan’ın yetkileri hiç kimsenin eline geçmedi. Ellerine geçen fırsatları AK Parti iktidarı özellikle son 5-10 yılda vatandaştan yana kullanamadılar. Ülkemizin imkan ve kaynaklarını ziyan ettiler. Hem ülkeye hem de kendilerine güvenenlere yazık ettiler.

“HİÇKİMSE UCUZ İŞGÜCÜ, DÜŞÜK

DEMOKRASİ HAYALİ KURMASIN”

Dış güçler mazereti uyduruyorlar. Kurtuluş Savaşı masalı anlatıyorlar. Bunları doğru bulmayız. 19 sene yönettikten sonra hala bu lafları söylemek gerçekten pişkinliktir. Dış güçler mi size köprülerin otoyalların ihalesini dövizle yapın, geçiş garantisini dövizle yapın. dedi. 19 milyar dolarlık saman, buğday, arpa, pirinç, şeker ithalatı yaptılar. Bu para Türk çiftçisine destek olarak verilseydi, 100 milyarlık gelirle çiftçiyi doyururdu, Çiftçi girdilerine mazota, gübreye her gün zam geliyor. Yata, kata, jete ucuz mazot var ama çiftçiye yok. İktidar çiftçi dostu olmaktan uzaklaştı. Şimdi soruyorum. Çin modeli diye bir şey uydurdular. İşçiler karın tokluğuna çalışacak, hakları olmayacak. Biz buna razı olamayız. Kimse ucuz iş gücü, düşük demokrasi hayalleri kurmasın. Türk Milleti seçimini demokrasiden, insan haklarından ve özgürlükten yana kullanır. Kimse bizi geriye götüremez, kimse bizi Çin’e döndüremez. Bizim istikametimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldur, tam bağımsız Türkiye’dir.

“AK PARTİ İKTİDARININ SORUN

ÇÖZECEK ENERJİSİ KALMADI”

AK Parti’nin ülkenin artık hiçbir sorununu çözecek gücü de enerjisi de kalmadı. Bu sorunları çözebilecek tek parti TDP’dir. TDP sağ veya sol bir parti değildir. Ekmeğinin peşinden gidenlerin partisidir. Bizim çizgimiz vicdandır, merhamettir ve yurttaşların sofralarının bereketli olmasıdır. TDP ne yapacağını, nasıl yapacağını, çok iyi bilen ehil ve vicdanlı kadrolarla yola çıkmıştır. TDP iş başına gelecek sorunları inşallah teker teker çözecektir. Tarıma hayvancılığa ve turizme çok önem vereceğiz. Tarım ve hayvancılıkta devlet işletmelerini artıracağız. Şirketlere verilen alım garantisini çiftçiye de vereceğiz. TDP ithalatçıdan yana değil çiftçiden, zenginden yana değil yoksul ve işsizden yana olacaktır. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Gösteriş ve israfa son vereceğiz. Bunları yaptığımız zaman Türkiye’den bir Türkiye daha çıkacaktır. Türkiyemizi varlığa berekete adalete ve huzura kavuşturacak olan parti TDP’dir. Çorum’da bulunmanın huzurunu yaşıyorum”

“HATAY ATA’NI ARMAĞANIDIR”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye’nin Hatay ile ilgili açıklamalarına da değinerek, “Biz içeride ne mücadele verirsek verelim ülkemize en ufak bir müdahale olduğunda tüm partiler birleşir ve Türkiye’ye göz dikmek isteyenlere gereken cevabı veririz” diyerek Hatay’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne en son en özel armağanlarından biri olduğunu, Hatay’ın kendileri için Atatürk milliyetçiliği ve bağımsız Türkiye’nin en önemli parçası olduğunu dile getirdi.

“FIRSATÇILIK YAPMAYIN”

Konuşmasında son dönemde ortaya çıkan karaborsacı fırsatçılara seslenerek malların stok yapılıp fiyatların yükselmesinin sağlanmaması gerektiğine de değinen Mustafa Sarıgül; “Herkes sorumluluğunun bilincinde olması lazım. TDP ülkemiz sıkıntıya düşsün perişan olsun biz iktidar olalım diyen bir parti değildir. TDP önce ülkenin mutluluğunu düşünür. Tüm işadamları ve tüccarları bu konuda yardımcı olmaya stokçuluk yapmamaya mallarını piyasadan çekmemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Asgari ücretle ilgili düşünceleri de sorulan Sarıgül, Ekonomik ve Sosyal Konseyin hemen toplanması, toplantıya sendikaların da katılımının sağlanması ayrıca bağımsız yeminli 3 uluslararası araştırma şirketinden de yardım alınarak asgari ücretin en adil şekilde belirlenmesi gerektiğini, asgari ücret ve EYT üzerinden siyaset yapılmasını da uygun bulmadıklarını, insanların evine ekmek götüremediği bir dönemde böyle bir sorumsuzluk yapacak bir parti olmadıklarını, aynı şekilde 15 milyon esnafa da destek verilerek Esnaf Bakanlığı kurulması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, “gölge kabine” çalışmalarına hız verdiklerini, iktidarlarında işin ehli insanları göreve getireceklerini, partinin kuruluş yıldönümü olan 20 Aralık’ta “yeni yıl yeni iktidar” sloganıyla ilk gölge bakanı olarak Maliye Bakanları’nı açıklayacaklarını ve ilk ziyaretini de Çorum’a yapacağı sözünü verdiklerini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)