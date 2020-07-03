Flaş HaberEkip otosuna bir kişi silahla ateş açtı
Ekip otosuna bir kişi silahla ateş açtı
Çorum’da sağlık kontrolü için Göğüs Hastalıkları Hastanesine getirilen bir kişinin içinde bulunduğu ekip otosuna yaklaşan bir kişi silahla ateş açtı.
Güncel 03.07.2020, 02:59
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Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli yakalanıp etkisiz hale getirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, silahlı saldırı olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(AYRINTILAR GELECEK)
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