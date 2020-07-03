Ekip otosuna bir kişi silahla ateş açtı

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli yakalanıp etkisiz hale getirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, silahlı saldırı olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(AYRINTILAR GELECEK)