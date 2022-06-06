Ek gündem maddesi gerginliğe neden oldu

belirten İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresi’ne verilen 20 milyon liralık kredinin bir bölümünün köylerin asfaltı için, kalan kısmının ise 46 köyün yararlanacağı Şendere İçmesuyu Göleti için kullanılacağını belirterek, gelen ek gündem maddesiyle bakanlığın ilgili yazısının ele alınacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ise gündem maddesinin önce oylamaya sunulması gerektiğini, devamında ise 46 köyün hangi köyler olduğunun açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Bektaş, maddeyi oylamaya sundu. Ek gündem maddesi kabul edilirken tartışmalar devam etti. CHP’li Bek, grup olarak böyle bir gündem maddesiyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını, ayrıca 46 köyün hangi köyler olduğunun mutlaka açıklanması gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı Bektaş’ın söz hakkı vermemesi üzerine CHP’li üyelerin toplantıyı terk etti. Bektaş ise, 46 köyün CHP’liler tarafından da bilindiğini kaydederek, “Burada amaçları başka. Biz 58 köye hizmet vermişiz. Bunun 25’i Alevi, 33’ü Sünni. Burada bir adaletsizlik var mı?” diyerek kendini savundu.

(Taner ŞİMŞEK)

