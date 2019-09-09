Ehlibeyt’te matem töreni

Kerbela şehitleri anısına Ehlibeyt Camii’nde matem töreni gerçekleştirildi.

Öğle ve ikindi namazlarının 12 imam mezhebine (Caferi) göre peş peşe kılınmasının ardından tören, Muhammed Bedri’nin Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı.

Sunumunu Muhammed Ali Tan’ın üstlendiği program; Fırat Özdemir’in şiir okuması, Altan Demir, Ali Mert Üşümüş ve Zeynel Yıldırım’ın mersiyelerinden sonra Ehlibeyt Camii İmamı Özgür Arapoğlu günün anlam ve önemini anlatan konuşması ile devam etti.

“Her gün Aşura, Her yer Kerbela, Her ay Muharrem” başlığı altında düzenlenen matem töreni; sinezen ve mersiyelerden sonra okunan dua ile son buldu.

Program sonunda ihsan olarak katılanlara pide ve meyve suyu dağıtıldı. (Haber Merkezi)