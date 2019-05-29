Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı’ndan birlik iftarı

Vakıf merkezinde düzenlenen iftara Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Vakıf Kurucusu ve Genel Merkez yöneticisi Hatice Baydan, Zehra Akşun, Vakıf Çorum Şube yöneticileri, vakıf üyeleri katıldı. Çok sayıda vatandaşın da ilgi gösterdiği iftar sofrasına gelen lokmalara dualar eşliğinde iftar yemeği yenildi.

İftarın ardından ise Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan ile Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yemeğe katılanlara seslendi. 82 milyon vatandaşın birlik beraberlik içinde yaşaması gerektiğini söyleyen Candan, “İnsanlar artık önyargılarını bir kenara bırakmalı. Birbirlerini sevmeli ve hep birlikte bu ülke için hizmet etmeli” diye konuştu.Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin “73 millete bir gözle bakmayan bizden değildir” sözünü hatırlatarak bu felsefe ile tüm insanlığa ırk, renk, dil, din ayrımı yapmaksızın aynı gözle baktıklarını söyleyen Genel Başkan Doğan ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Bizim kapımız Ehl-i Beyt kapısı olduğundan dolayı tüm insanlar Vakfımız ve vakıf şubemizi ziyaret edebilir. Vakfımız hiçbir insana ve hiçbir görüşe ters düşmez. Bilakis tüm görüşleri kucaklar ve hoşgörü ile bakar ama asıl doğrultusundan ve gerçeklik yolundan asla ödün vermez. Bizler vakıf olarak Anadolu evliyalarının tüm gizemli yaşantılarını meydana çıkarıp, bütün canlılarla paylaşım içerisinde olacağız. İnsanlara bunu bir insanlık görevi olarak yapacağız. Çünkü yaratıcının binbir hali olduğu gibi bir ismi Aşk bir ismi de sevgidir. Aşkı ve sevgiyi yaşamaksa suç değildir. Asıl suç bunlardan bi haber yaşayan toplumlardadır”

Öte yandan vakıf şubesi için yaptırılan Atatürk Büstü de iftar öncesinde kaidesine konuldu.

(Volkan SINAYUÇ)