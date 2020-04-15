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Eğitimlerini tamamlayan geçici belediye işçileri görevlerine başladı

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve kura ile alımları yapılan yeni personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. İşçiler bu eğitimin ardından görevine başladı. 

Eğitimlerini tamamlayan geçici belediye işçileri görevlerine başladı

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve kura ile alımları yapılan yeni personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. İşçiler bu eğitimin ardından görevine başladı. 

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:14
Eğitimlerini tamamlayan geçici belediye işçileri görevlerine başladı

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere geçen hafta noter huzurunda çekilen kura ile belirlenerek yapılan mülakat sonrası çalışmaya hak kazanan beden işçisi ve şoförler yapılan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi sonrası mesailerine başladı. Koronavirüs salgınına önlem amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eğitim, işçilere yapılan sınav ile sona erdi. 
İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin tüm personelin can güvenliği için önemli olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Hayatın her alanında olduğu gibi Belediyemiz birimlerinde de yapılan işlerde can güvenliği riskinin olduğunu biliyoruz. Belediye olarak personelimizi ve ailelerini üzecek her türlü iş kazasına karşı önlemlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Bunun yanı sıra personelimizi iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirerek, onların bu riskleri en düşük seviyeye çekmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eğitimin ardından 61 personelimiz iş başı yapmaya hazır hale geldi.” şeklinde konuştu. 

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