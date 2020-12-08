Eğitime “ülkücü” destek

Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan Bilgi Ocakta isimli site Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik tarafından tanıtıldı.

Kısa sürede büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan sistemle ilgili açıklamalar yapan Tosik, “Ülkü Ocaklarının yeni dijital eğitim platformu olan ve kısa zaman içerisinde tüm Türk Gençliği’nin beğenisini kazanan Bilgi Ocakta sitesinden bahsetmek istiyoruz. Türk gençliğinin eğitimine ve genel kültürüne katkıda bulunmak amacıyla Genel Merkezimizin hazırladığı, öz değerlerimizle beslenen, eğlendirirken öğreten yepyeni bir dijital platform “BilgiOcakta” uygulaması Türk Milletinin hizmetindedir. Bilgi Ocakta uygulaması başta Türk gençliği olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin kullanımına tamamen ücretsiz olarak sunulmuştur” diye konuştu.

BilgiOcakta platformunun okul çağındaki gençlerin derslerine yardımcı, her yaştan bireyin aradığını bulabileceği, bilgi yarışmasından, test çözümüne, sıra dışı bilgilerden, tarihte bugün gibi bilgilere kadar her türlü bilginin kaynağı olacağını da anlatan Tosik, çevrimiçi eğitim modülünde; Lise ve Üniversiteye Hazırlık, KPSS ve ALES testlerinin de yer aldığını platformun ilerleyen süreçlerde TUS ve YÖK-DİL gibi ÖSYM’nin yaptığı diğer derslerin de ekleneceğini ifade etti.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, açıklamalarına şöyle devam etti; “BilgiOcakta, gençlerimize sınavlarda destek olacak eğitimlerin yanı sıra her gün düzenlenen bilgi yarışmaları da mevcut. Genel kültür, tarih, coğrafya, kültür-sanat, müzik, spor, edebiyat, sinema ve dergiler kategorilerinde, binlerce soruyla hazırlanan bilgi yarışması gençliğin genel kültürünün arttırılması; bilgi dağarcığının geliştirilmesi, ilgi alanlarının tespiti ve bu alanlarda belli düzeyde yeterliliğe ulaşılması hedeflenmektedir. Soru içerikleri; Türk gençliğinin milli benlik bilinci ve manevi değerleri yönünden gelişmesine katkıda bulunacak nitelikte hazırlanmıştır. Günlük, haftalık ve aylık periyotlarda hazırlanan puan tabloları ile kullanıcılar arasında rekabet ortamı sağlanması; bu sayede ilerleme kaydedilmesi hedeflenmektedir”

(Haber Merkezi)