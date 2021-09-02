Eğitimde yeni “BOYUT”

Boyut Kişisel Gelişim Kursu’nda, MEB'in belirlemiş olduğu hijyen kurallarına uygun sınıflarda grup etkinlikleri, soru çözümleri, ölçme değerlendirme, yabancı dil kursları, birebir etüt, denemeler, sınavlara hazırlık, danışman öğretmen, dijital eğitim platformu, İngilizce dil sınıfları, eleştirel düşünce eğitimi, sosyal aktiviteler, (Yüzme, Gitar, Bağlama, Yaratıcı Drama, Okçuluk, Karikatür, Basketbol, Zeka oyunları vb.) ile eğitim koçları eşliğinde eğitsel rehberlik yönlendirme ve psikolojik danışmanlık modülleriyle öğrencin tüm sorunlarına akılcı ve bilimsel çözüm üreten uzman kadroyla çocuklar geleceğe hazırlanıyor.



(Haber Merkezi)

