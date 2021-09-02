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Eğitimde yeni “BOYUT”
Boyut Kişisel Gelişim Kursu, eğitime farklı bir bakış açısıyla, Bahabey Caddesi Fenomen karşısında hizmete açıldı. Sorumlu Müdür Buket Karakoçak, 'her öğrencimiz bizim için özeldir' sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal faaliyetler anlamında da gelişimlerine önem verdiklerini, bu bağlamda tüm veli ve öğrencilerini Boyut Ailesi içinde görmekten mutlu olacaklarını söyledi.
Güncel 02.09.2021, 00:34
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Boyut Kişisel Gelişim Kursu’nda, MEB'in belirlemiş olduğu hijyen kurallarına uygun sınıflarda grup etkinlikleri, soru çözümleri, ölçme değerlendirme, yabancı dil kursları, birebir etüt, denemeler, sınavlara hazırlık, danışman öğretmen, dijital eğitim platformu, İngilizce dil sınıfları, eleştirel düşünce eğitimi, sosyal aktiviteler, (Yüzme, Gitar, Bağlama, Yaratıcı Drama, Okçuluk, Karikatür, Basketbol, Zeka oyunları vb.) ile eğitim koçları eşliğinde eğitsel rehberlik yönlendirme ve psikolojik danışmanlık modülleriyle öğrencin tüm sorunlarına akılcı ve bilimsel çözüm üreten uzman kadroyla çocuklar geleceğe hazırlanıyor.
(Haber Merkezi)
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