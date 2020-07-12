"Eğitimde odak noktamız mutlu insan"

Ar-Ge Faaliyetleri hakkında açıklamada bulunan Sarı, "İnsanın eğitim ve sahip olduğu özelliklerle inşa edebileceği en önemli şey kendisidir. Bizler de bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenlerimizin gelişimlerine katkı sunmak için heyecanımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (Haber Merkezi)