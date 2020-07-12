"Eğitimde odak noktamız mutlu insan"
Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi’nin öğretmen ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunmak, kurumun vizyon ve misyonunu yansıtan çok sayıda faaliyette bulunduğunu ifade etti.
Güncel 12.07.2020, 18:59
5
Ar-Ge Faaliyetleri hakkında açıklamada bulunan Sarı, "İnsanın eğitim ve sahip olduğu özelliklerle inşa edebileceği en önemli şey kendisidir. Bizler de bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenlerimizin gelişimlerine katkı sunmak için heyecanımızı kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Temmuz 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:13
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:49
|Akşam
|20:19
|Yatsı
|22:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|32
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. Balıkesirspor
|33
|38
|13. İstanbulspor
|32
|37
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Burnley
|35
|50
|10. Tottenham
|34
|49
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Aston Villa
|35
|30
|19. Bournemouth
|34
|28
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|36
|24