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Eğitimciler 176 ünite kan bağışında bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER ve Kızılay öncülüğünde başlayan “İyilik Kanımızda Var” kan bağışı kampanyası seferberliğine Çorum’da da farkındalık oluşturmak için 4 gün boyunca kan bağışında bulunuldu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 22:01
Eğitimciler 176 ünite kan bağışında bulundu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesi ile düzenlenen kan bağışı kampanyası hem kurum önünde hem de Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başta olmak üzere eğitimciler, idareciler ve velilerin de katıldığı kampanyada 176 ünite kan bağışında bulunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, 4 gün süren kampanya kapsamında kurum bahçesinde 91 ünite, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’nda 54 ünite ve Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 31 ünite olmak üzere toplamda 176 ünite kan bağışı yapıldığını bildirdi.

Düzenlenen etkinlikte kan bağışına katkı sunan herkese duyarlılıkları için teşekkür ederek, eğitimcilerin kan bağışlamasının toplumda bu konuda farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağını belirten Sarı, “Birçok vatandaşımız Koronavirüs korkusuyla kan verme konusunda tereddüt yaşıyor olabilir. Ancak böyle bir kuşkuya kapılmalarına gerek yok. Her türlü tedbir alınıyor. Kan bağışında bulunup toplumda farkındalık oluşturan tüm, öğretmen, öğrenci, veliler ve idarecilere teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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