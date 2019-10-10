Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98321
ALTIN
284.284
DOLAR
5.8791
STERLİN
7.1978
EURO
6.4818

Eğitim ve araştırma hastanesi’nde deprem tatbikatı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Deprem Tatbikatı Yapıldı. 

Eğitim ve araştırma hastanesi’nde deprem tatbikatı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Deprem Tatbikatı Yapıldı. 

10 Ekim 2019 Perşembe 15:18
Eğitim ve araştırma hastanesi’nde deprem tatbikatı

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen “Deprem Tatbikatı”; hastane idarecileri, HAP görevlileri, hastane personeli, AFAD, UMKE ve 112 ekibinin de bulunduğu yaklaşık 80 kişi ile gerçekleştirildi. Tatbikata değerlendirici olarak, İl Sağlık Müdürlüğü ekibi de katıldı 
Tatbikat senaryosu gereği; 20.09.2019 tarihinde, saat 15:00’da merkez üssü Çorum olan deprem sonucunda Hastanede alınacak tedbirler, yaşanılabilecek problemle mücadele ve hasta tahliyeleri gibi konular gerçek bir olay gibi canlandırıldı.Çorum UMKE ekibi, hastane bahçesine çadır kurdu. Göçük altında kalan 1 yoğun bakım ve 1 hemodiyaliz hastası AFAD ve UMKE ekipleri yardımı ile tahliye edildi. Psikiyatri Servisi ve diğer bölümlerden ayaktan hastaların, personel yardımıyla hastane bahçesinde kurulan çadıra tahliyeleri sağlandı. 
Yine tatbikat senaryosu gereği; hastalarımızın çadırda ilk müdahaleleri yapılarak, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen “Deprem Tatbikatı” sonlandırıldı. 

İlgili Haberler
MHP İl Başkanı Karapıçak’tan Gür’e iade-i ziyaret
MHP İl Başkanı Karapıçak’tan Gür’e iade-i ziyaret
Çorum’un talepleri Bakan Kurum’a iletildi
Çorum’un talepleri Bakan Kurum’a iletildi
Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü
Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü
Şıklığın yeni adresi
Şıklığın yeni adresi
Öztaş’ın Vakıf 19 ziyareti
Öztaş’ın Vakıf 19 ziyareti
“Çorum adına gurur verici”
“Çorum adına gurur verici”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim