Eğitim-Sen’den CHP’ye geçmiş olsun ziyareti

Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcıları Günsel Yetik Erlik, Duran Arslan ve Ali Bükücü ile bir süre sohbet eden Beyaz, İskilip’teki parti binasına yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eğitim-Sen yöneticilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)