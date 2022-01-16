Eğitim-Sen’den 27’nci yıla coşku dolu kutlama

KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi, sendikanın 27’nci kuruluş yıldönümünü düzenlediği geceyle büyük bir coşkuyla kutladı.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen geceye Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu içerisinde yer alan siyasi partilerin il başkanları, demokratik kitle örgütü temsilcileri, KESK’e bağlı diğer sendikaların başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda Eğitim-Sen üyesi katıldı.

Emekliye ayrılan sendika üyeleri adına Erdoğan Koçak’a plaketinin verilmesi ve yeni üyelere rozetlerinin takılmasının ardından bir konuşma yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, “Pandemide uzun süre bir birimizden ayrı kaldık. Şimdi bu dönem yeniden buluşma, kucaklaşma, yeniden dayanışmayı örme zamanıdır. TÖS’den TÖBDER’den devam eden mücadele geleneğinin bugün en güçlü temsilcisi Eğitim-Sen’dir” dedi.

21. yüzyılın ilk çeyreğini AKP-MHP bloğunun demokrasi ve barış karşıtı söylemleriyle yaşadıklarını, buna rağmen bir yıl içerisinde Türkiye’de çok büyük değişimlerin yaşanabileceğini kaydeden Kurul, “Emekten yana, sosyal, demokrat ve laik bir hukuk devletinin inşasına, insan haklarına saygılı bir Türkiye’ye, doğadan yana bir Türkiye’nin inşasına çok büyük ihtiyaç duyuyoruz. Her gün demokrasiye özlemimiz, emek mücadelesine özlemimiz ve doğadan yana mücadelemiz artıyor. Nefes alamadığımız günler oluyor ama mücadelemizin de büyüdüğünü gözlemliyoruz” dedi.

Siyasal iktidarın taban desteğini giderek yitirdiğini belirten Kurul, “Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle toplumun büyük kesiminde bir rahatsızlık söz konusu. Size müjde veriyorum; KESK ve Eğitim Sen çok hızlı bir şekilde üyesini artıyor. OHAL döneminde azalan üyelerimiz bugün yenisiyle eskisiyle yeniden Eğitim Sen’e güç vermek üzere aramıza geliyor ve bu bizi gerçekten güçlendiriyor. Yapmamız gereken şey güçlü bir yurttaşlık hareketini örmeye çalışmak. Pasif, seçimden seçime hareket geçen, sandıktan sandığa kendini ifade eden bir yurttaşlık değil; etkin bir yurttaşlık, her gün emek için, demokrasi için, barış için hareket eden bir yurttaşlığa ihtiyacımız var. Bunu hep birlikte başarabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz’ın da gündeme ilişkin bir değerlendirme yapmasının ardından gece, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin oluşturduğu Grup Günebakan konseriyle devam etti.

(Taner ŞİMŞEK)

