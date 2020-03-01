Eğitim-Sen’de Ali Ekber Beyaz dönemi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ve 260 delegeden 150’sinin katıldığı olağan kongreye CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkan adayı Güngör Atak, CHP Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Yılmaz, Ahmet Özdel, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Emek Partisi İl yöneticisi Muharrem Özünel, HDP İl yöneticisi Şeref Karataş, Hacı Bektaş Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy, Alevi Kültür Merkezi yöneticisi Sultan Yıldırım Gök, KESK’e bağlı sendikaların başkanları ve Eğitim-Sen’in eski başkanları Garip Özgür, Ayhan Oğuz ile Mehmet Öztürk katıldı.

Ali Rıza Aydoğdu, Semra Atak ve Semra Özdel’in divan üyeliklerine getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulması ve Eğitim-Sen’in faaliyetlerinin yer aldığı sinevizyonun izlenmesi ile başlayan genel kurulda açılış konuşmasını Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül yaptı. Konuşmasına İdlib’te yaşanan saldırıda 33 askerimizin hayatını kaybetmesinin yüreklerini dağladığını belirterek ailelerine ve Türk Milleti’ne başsağlığı dileyen Mustafa Gül, yaralı askerlerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını da temenni etti.

Ortadoğu halklarının kendi kaderini kendilerinin belirlemesi ve barışın bir an önce sağlanmasını umut ettiklerini de belirten Gül, “Yeni kayıplar yaşanmamasını temenni ediyoruz. En başından itibaren tüm dünyada olduğu gibi Ortadoğu’da ve Suriye’de de çözümün emperyalist ülkelerin beslendiği savaş ve çatışma politikalarından, şiddetin tırmandırılmasından değil, barış ortamının tesis edilmesinden geçtiğini, dolayısıyla ülkemizi Ortadoğu bataklığına iten politikalardan kaçınılması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bir kez daha altını çiziyoruz. Savaş ve çatışmaların bedelini yoksul halk çocukları canları ile ödüyor. Emperyalist güçler ve silah tekelleri savaştan, acıdan ve gözyaşından besleniyor” dedi.

Eğitim-Sen’in 112 yıllık sendikal birikimi ve mücadele geleneği ile Türkiye’nin aydınlık yüzü olduğunu, son yıllarda ülkemiz ve dünyada demokrasi, insan hakları, adalet ve özgürlüklerin sürekli geriye gittiğini, egemenler arasında paylaşım kavgasının kızıştığını, bunun da yoksulluk ve adaletsizlikleri artırdığını anlatan Mustafa Gül, 18 yıldır iktidarda olan AKP’nin iflas eden politikalarının ülkeyi felakete sürüklediğini de vurguladı.

FETÖ ile mücadele adı altında ülkede hukuksuzlukların derinleştiğini ama bu dönemde 31 Mart ve 27-28 Haziran seçimlerinin yeniden içlerinde bir umut doğmasını sağladığını kaydeden Gül, muhalefetin birlikte mücadele iradesinin sürmesi durumunda 18 yıllık AKP iktidarının son bulacağına inandıklarını ve bu süreçte emek ve demokrasi güçlerinin birlikteliğini daha da geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Ali Rıza Aydoğdu, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (TÜM BEL- SEN) Şube Başkanı Nevzat Veldet, Eğitim-Sen eski Başkanı Mehmet Öztürk, Çağdaş Avukatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel’in yaptıkları konuşmalarla hem yaşadığımız acılara hem de ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılara değindiği genel kurulda yürütme, denetleme ve disiplin kurulu raporları okunarak ibra edildi. Kongrede son olarak ise başkan adayı Ali Ekber Beyaz bir konuşma yaptı.

Yoksul emekçi kesimlere olan saldırıların sürekli arttığını belirterek AKP döneminde demokratik haklara yönelik baskıların da arttığını söyleyen Ali Ekber Beyaz, “Kazanımlarımız bir bir elimizden çıkıyor. Toplum açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam savaşı veriyor. Piyasalaştırılan eğitim sürekli geriliyor. Bu süreçte farklılıklara rağmen emeğin ortak mücadelesi bizlere umut veriyor. Bizler bu dayanışma ve mücadele azmini topluma yaymalıyız. Sendikal mücadeleyi ileriye taşıyacak kişiler yönetimlere girmelidir. Sendikalara bakış açısını yükseltecek çalışmalar yaparak emekçilerin birliğini oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Buna göre Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nde Ali Ekber Beyaz başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde Sema Yılmaz, Sezgin Kundukan, Bülent Olgun, Nurcan Hasırcı Doğan, İsmail Eren ile Selim Cidal yer aldı. Zehra Demir, Güney Temiz ve Ebru Ün’ün Denetleme Kurulu’na seçildiği kongrede Çetin Şahin, Emine Arslan ve Simge Teke Disiplin Kurulu’na seçildi. Ali Ekber Beyaz, Kenan Sırma, Mehmet Öztürk, Tuncay Solmaz ve Turabi Ağlamaz ise Genel Merkez delegeliğine seçildi.

(Volkan SINAYUÇ)