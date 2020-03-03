Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
111207
ALTIN
322.409
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8172
EURO
6.7957

Eğitim-Sen yönetimi mazbata aldı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi’nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulu’nun ardından seçilen yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı.

Eğitim-Sen yönetimi mazbata aldı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi’nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulu’nun ardından seçilen yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı.

03 Mart 2020 Salı 21:10
Eğitim-Sen yönetimi mazbata aldı

Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen törende yeni yürütme kurulu üyeleri mazbatayı alarak göreve başlarken, kendi aralarında da görev dağılımını yaptılar. Buna göre Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanlığı’na Ali Ekber Beyaz, Şube Sekreterliği’ne Sema Yılmaz, Mali Sekreterliğe İsmail Eren, Örgütlenme ve Yükseköğrenim Sekreterliği’ne Selim Cidal, Hukuk Sekreterliği’ne Sezgin Kundukan, Eğitim Sekreterliği’ne Bülent Olgun ve Kadın Sekreterliği’ne Nurcan Hasırcı Doğan getirildi.

Öte yandan yapılan Olağan Genel Kurulda üst kurul delegeliğine ise Mehmet Öztürk, Turabi Ağlamaz, Tuncay Solmaz, Kenan Sırma ve Ali Ekber Beyaz seçilmişti.

Mazbata töreninin ardından bir açıklama yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Beyaz, “KESK ve KESK’e bağlı sendikalarda mücadele etmek emek, özveri ve fedakârlık işidir. Zor bir süreçte 10’un0cu olağan kurulumuzda bu görevi üstlenmiş olan arkadaşlarımız görevlerini başarıyla tamamlamışlardır. Bu yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şuna şüphem yok asla, bu arkadaşlarımız yine her zaman yanımızda olacaklardır. Ayrıca 11’inci olağan genel kurulumuzda yürütme kuruluna yeni seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Kimse petek kapatmak zorunda kalmamalı”
“Kimse petek kapatmak zorunda kalmamalı”
“Bayrağımızın altında kenetlendik”
“Bayrağımızın altında kenetlendik”
İlkokulda kitaplarını imzaladı
İlkokulda kitaplarını imzaladı
Mustafa Bayrak’tan Mucitler Derneği’ne ziyaret
Mustafa Bayrak’tan Mucitler Derneği’ne ziyaret
Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı
Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı
Yolyapar da katıldı
Yolyapar da katıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim