Eğitim-Sen yönetimi mazbata aldı

Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen törende yeni yürütme kurulu üyeleri mazbatayı alarak göreve başlarken, kendi aralarında da görev dağılımını yaptılar. Buna göre Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanlığı’na Ali Ekber Beyaz, Şube Sekreterliği’ne Sema Yılmaz, Mali Sekreterliğe İsmail Eren, Örgütlenme ve Yükseköğrenim Sekreterliği’ne Selim Cidal, Hukuk Sekreterliği’ne Sezgin Kundukan, Eğitim Sekreterliği’ne Bülent Olgun ve Kadın Sekreterliği’ne Nurcan Hasırcı Doğan getirildi.

Öte yandan yapılan Olağan Genel Kurulda üst kurul delegeliğine ise Mehmet Öztürk, Turabi Ağlamaz, Tuncay Solmaz, Kenan Sırma ve Ali Ekber Beyaz seçilmişti.

Mazbata töreninin ardından bir açıklama yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Beyaz, “KESK ve KESK’e bağlı sendikalarda mücadele etmek emek, özveri ve fedakârlık işidir. Zor bir süreçte 10’un0cu olağan kurulumuzda bu görevi üstlenmiş olan arkadaşlarımız görevlerini başarıyla tamamlamışlardır. Bu yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şuna şüphem yok asla, bu arkadaşlarımız yine her zaman yanımızda olacaklardır. Ayrıca 11’inci olağan genel kurulumuzda yürütme kuruluna yeni seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)