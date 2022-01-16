Eğitim Sen Genel Başkanı Prof.Nejla Kurul’un ziyareti

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof.Dr. Nejla Kurul gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

Prof.Kurul’un ziyaretine, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Şube Sekreteri Sema Yılmaz ve Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan da katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

