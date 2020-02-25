Eğitim-Sen 11. Olağan Genel Kurulu’nu topluyor

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak 20 Aralık 2019 tarihinde 11. Olağan Genel Kurul sürecini başlattıklarının belirten Gül, “Bu süreç içerisinde işyeri temsilciliklerimiz, ilçe temsilciliklerimiz ve şube genel kurul delege seçimlerimizi gerçekleştirerek nihayetinde 29 Şubat 2020 Cumartesi günü şube organları ve 29-30-31 Mayıs 2020 tarihinde yapacağımız Genel Merkez Olağan Genel Kurulu’nda şubemizi temsil edecek delegelerimizi seçerek ildeki kongre sürecimizi tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

10. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdikleri 15 Mart 2017 tarihinden bugüne tüzük gereği şube organlarının 3 yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden Gül, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL döneminde gerçekleştirdiğimiz önceki genel kurul sürecinde çalışmalarımızı bu zorlu koşullar altında demokratik, adalet, hukuk, eşitlik ve özgürlük ilkelerimiz doğrultusunda yürütmeye çalıştık.

Gerek kamusal çalışma alanının esnek, performansa dayalı, liyakatsiz mülakata dayalı atama gibi uygulamalarla güvensizleştirilmesi, gerekse eğitim alanının laik, bilimsel, kamusal eğitim ilkelerine aykırı uygulamaların yoğunluğunun giderek arttığı bir dönemi yaşadık.

İşyeri ve ilçe temsilcilik seçimlerimizde tüzüğümüz gereği yüzde 40 kadın kotasını ısrarla uygulayarak bu oranın üzerinde kadınlardan ve genç arkadaşlarımızdan oluşan yürütmelerimizi oluşturduk. Önümüzdeki süreçte mesleğimize, geleceğimize, öğrencilerimizin eğitim hakkına, demokrasiye sahip çıkma mücadelemizi genç kadrolarımızla ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonunda Saat 10.00’da başlayacak kongremizin sendikamız ve ülkemiz için güzellikler getirmesi dileğiyle tüm üyelerimizi, basın mensuplarını, emekten ve demokrasiden yana tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kongremize bekleriz.” (Haber Merkezi)