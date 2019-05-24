“Eğitim, özgürlüğü güvenceye alıyor”

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Alman Anayasası’nın kabul edilişinin 70. yılını Mannheim Kunsthalle’de geniş çaplı bir etkinlikler serisiyle kutladı. Başkan Mustafa Baklan, iş, eğitim ve uyumun en önemli hedefleri olduğunu söyledi.

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün 2017 yılından itibaren Mannheim Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirdiği “Eğitim, Katılım ve Demokrasi” başlıklı etkinlikler serisi bu yıl özel bir boyut kazandı. DTI, Nazi rejimi sonrası, 2. Dünya Savaşı’nın küllerinden demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu Almanya’nın doğumuna vesile olan Alman Anayasası’nın 70. yıldönümünü, Kunsthalle Mannheim’da özel konukların konuşmalarının yanısıra Trio Divan ve Avrupa Oda Korosu eşliğinde (Chamber Choir of Europe) müzikal bir programla kutladı.

Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann himayesinde düzenlenen “Demokraside Çeşitlilik – Anayasa Bize 70 Yıldır Ne Diyor” konulu kutlama, Mannheimlı ilköğretim öğrencilerine yönelik bir etkinlikle başladı.

Avrupa ideallerine sahip çıkalım vurgusuyla 2017 yılında kurulan Pulse of Europe girişiminin öncüsü Dr. Daniel Röder’in konuşmasını, yine gençler için Trio Divan ve Avrupa Oda Korosu’nun büyük konser öncesi genel provası izledi.

Kunsthalle’deki akşam programı Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz ve Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan’ın da aralarında bulunduğu konukların açılış konuşmalarıyla başladı.

DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan (SUNTAT) konukları selamladığı açılış konuşmasında iş, eğitim ve uyumun önemli hedefler olduğuna değinerek, “İş gelir demek, maddi özgürlüğü güvenceye alıyor. Eğitim, kendine güven demek, manevi özgürlüğü güvenceye alıyor. Uyum, birlikte büyümek demek ve siyasi özgürlüğü güvenceye alıyor” dedi.

Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan, Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün özellikle Türk kökenlilerin eğitimi ve meslek edinmelerinde önemli bir işlevi yerine getirdiğine dikkat çekerek böylece “uyum içinde bir arada yaşama kültürüne başarıyla katkıda bulunduğunu” ifade etti. “Açıklık, diyalog ve farklılıkları hoşgörüyle kabul etmenin barış içinde bir arada yaşama kültürünü güçlendirdiğini ve çeşitliliği sağlayarak toplumları renklendirdiğini düşünmekteyim” diyen Arslan, “70. yıldönümü kutlanan, demokratik ve çoğulcu Almanya’nın teminatı olan Anayasa’nın, bu birlikte yaşamın en önemli kaynağı ve güvencesi olduğunu” belirtti.

Mannheim’da farklı kültürlerin barışçıl biçimde bir arada yaşamasına sanatsal bir vurgu niteliğinde olan Trio Divan ve Avrupa Oda Korosu’nun verdiği konserlerin ardından program AKİG’in (Arbeitskreis Islamischer Gemeinden Mannheim) Jungbusch Halle’de gerçekleşen geleneksel iftar davetiyle son buldu.

İnsanlık ve Yurttaşlık Hakları’ndan temelini alan ilk 19 madde, Alman Anayasa’nın (Almanca: Grundgesetz – “Temel Yasa”) kalbi niteliğinde. Almanya’da yaşamın en önemli hukuki temelini oluşturan Anayasa, temel hakların yanında bireylerin devletten talep edebilecekleri, eğitim, kadın-erkek eşitliği, ailenin korunması gibi hakları da garanti altına alırken farklı kültürlere ve dinlere mensup insanlar için Almanya’daki ortak kuralları ve değerleri temsil ediyor. (Haber Merkezi)