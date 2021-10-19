“Eğitim kurumu kaderine terk edildi”

Ortaköy İlçesi Aşdağul beldesinde milyonlarla lira harcanarak yapılan eğitim kompleksi, ahıra dönüştürüldü.

Konu, 1 yıl önce CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız tarafından gündeme getirilmesine rağmen yetkililer herhangi bir tedbir almadı. Eğitim kompleksi bir yandan çürümeye terk edildi, diğer yandan da ahır olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Okul binasının içerisinde hayvanlar beslenirken, okul bahçesinde de hayvanların içmesi için suluklar yerleştirilmiş. Ayrıca binanın bir bölümünde ise samanlık oluşturulmuş. Binanın camları ise kırık vaziyette, sıvaları dökülmeye başlamış.

BİN ÖĞRENCİNİN EĞİTİM GÖREBİLECEĞİ OKUL BİNASINDA HAYVAN BESLENİYOR

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, Ortaköy İlçesi’nin Aşdağul Beldesini ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi.

Verilen bilgiye göre; Aşdağul Şehit Doğan Mutlu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, harabeye dönüştü, kaderine terk edildi. Camları kırılan ve bakımsız bırakılan okul binasında şimdi hayvan besleniyor.

Okul binasının 9 yıldır atıl durumda olduğu öğrenildi.

KİMSE İLGİLENMEDİ, BİNA HALEN AHIR OLARAK KULLANILIYOR

Bir yıl önce aynı yerde inceleme yapan ve okul binasının ahır haline getirilmesine tepki gösteren, konuyu kamuoyunun gündemine taşıyan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, herhangi bir gelişme yaşanmaması üzerine aynı binada tekrar inceleme yaparak basın açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tahtasız, “36.000 m2 alana sahip, genişleme alanları da bulunan eğitim kompleksi, bölgeye hizmet edecek ve kalkınmasına destek verecek bir projeyle değerlendirilmesi gereklidir.

2 yıllık meslek yüksekokulu, veterinerlik, ziraat fakültesi olabilir.

Ayrıca bölgede yapılan arkeolojik kazılardan gerek sergi, gerekse de farklı amaçlarla da kullanılabilir.

1000 öğrencinin eğitim görebileceği okulda 15 derslik, müdür ve müdür yardımcısı odaları, ana sınıfı, laboratuvar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, öğretmenler odası, hizmetli odası, 350 kişilik yatakhane (kız pansiyon, erkek pansiyon), 350 kişilik yemekhane ve 15 adet lojman bulunuyor.

Okulun kendi arazisi 36 dönüm, ayrıca yanında okul arazisine katılabilecek 30 dönüm arazi ise hazır bekliyor. Bu okul binası 7 yıl kullanıldı, sonra kapatıldı. Şu anda atıl bir durumda, virane bir görünüm içerisinde.”

“YALAN SÖYLEMEYİN, HALKI KANDIRMAYIN”

Tahtasız, okul binasının Adalet Bakanlığı’na devredildiğine ve buranın açık ceza infaz kurumu yapılacağına dair kendilerine bilgi verildiğini, ancak bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını, binanın halen Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olduğunu söyledi.

“Yalan söylemeyin, halkı kandırmayın” diyerek duruma tepki gösteren Tahtasız, “Bu bina halkın parasıyla yapılmıştır, heba edilemez. Yazıktır, günahtır. Talebimiz Ortaköy’ümüze, Aşdağul’umuza bölgemize katkı verecek bir faaliyetin yapılmasıdır” diye konuştu.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“18.07.2011 tarihinde öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatılan okul binası, çürümeye terk edildi. Dönemin milletvekili Salim Uslu, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile yaptıkları görüşme sonucu bu okulun Adalet Bakanlığı’na devrinin 11 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirildiğini, tahsis işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Uslu, okul binasının açık ceza infaz kurumu olarak düzenleneceğini, bölgenin ekonomik olarak canlanacağını müjdeledi. 2020 yılının Eylül ayında yaptığım ziyarette okul binasının çürümeye başladığını ve ahır olarak kullanıldığını gözlemledim. Okul binasında ve bahçesinde hayvancılık yapıldığını dönemin milli eğitim müdürüne bizzat ilettim, müdür ise ‘okul bize ait değil, Adalet Bakanlığına devredildi’ şeklinde bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü değişti, yaptığım incelemeler ve yeni müdürden edindiğim bilgiye göre okul binası halen Milli Eğitim Bakanlığı’na ait. Yetkililere soruyoruz: bu bina Adalet Bakanlığı’na mı, yoksa Milli Eğitim Bakanlığı’na mı ait?”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a ziyareti sırasında; Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, İl Genel Meclis Üyesi Engin Demir, İl Başkan Yardımcısı Ali Bükücü, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve Gençlik Kolları yöneticisi Kıvanç Azman da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

