Eğitim-İş’in kutlamasında emekli eğitimcilere plaket

Çırağan Düğün Salonunda gerçekleştirilen ve Eğitim İş Genel Başkan Orhan Yıldırım, Birleşik Kamu İş Genel Mali Sekreteri Ali Taştan, Eğitim İş Basın Yayın Sekreteri Şükrü Balun, Eğitim İş Şube Başkanı İlhan Yaşar başta olmak üzere çok sayıda sendika üyesi ve ailesinin katıldığı gecede emekli eğitimcilere plaket verildi.

Çifte kutlamalı gecede bu yıl emekliye ayrılan Güner Gül’e plaketini Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Ayşen Demirci’ye plaketini Şükrü Balun, Sedat Özkan adına Mustafa Gültekin’e plaketini İlhan Yaşar, Elvan Sadeçolak’a ise plaketini CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender verdi.

Gecede ayrıca geçen yıl düzenlenen ve geliri LÖSEV’e bağışlanan “Artiz Mektebi” isimli oyunun ekibi adına yönetmen Erçin Şölenkol’e ise plaketini emekli eğitimci Mustafa Eker verdi. Plaket töreni toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)