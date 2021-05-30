“Eğitim alanında Çorum’a yeni bir vizyon kazandırmak istiyoruz”

Çorum merkez Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak No:4’te Çorumlu gençlerin geleceğine ışık tutmaya hazırlanan Uzman Eğitim Kurumları, mevcut eğitim kurumları içerisinde en kapsamlı ve en büyük kurs merkezi olarak velilerin ve öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Öğrenciler için geniş, ferah çalışma alanı ve dinlenme alanları sunan Uzman Eğitim Kurumları 14 kişilik normal sınıfların yanı sıra 6 kişilik VIP sınıflarla Çorum’da eğitime yeni bir vizyon kazandıracak.

Uzman Eğitim Kurumları, 9. 10. 11. 12. Sınıflara ve mezun gruplarına hitap eden farklı eğitim sistemiyle 4 ayrı kütüphanesi, her branşa ait faklı çözüm odaları ve bireysel etüt imkanını gençlerin hizmetine sunuyor. Uzman Eğitim ayrıca öğrencilere sınav stresi yönetimi ve eğitim süreçleri hakkında psikolojik danışma desteği ve mesleki eğitim seminerleri ile bir ilke adım atmanın da gururunu yaşıyor.



“HEDEFLERE ULAŞTIRMANIN GURURUNU YAŞAYACAĞIZ”

Uzman Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Gökhan Baykara, kurum olarak gençlere geleceğe adım atarken yanında olmayı ve geleceklerine ışık tutmayı hedeflediklerini söyledi. Baykara; “Biz eğitimde kadronun ve vizyonun önemine inanıyoruz. Kadro ve yayınlarımız açısından çok şanslıyız. Gençlerimiz bu ülkenin gelecekteki mirasçılarıdır. Onlara verilen iyi eğitim ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. "Biz kaliteli eğitimin mimarları olurken, gençlerimizi hedeflerine ulaştırmanın gururunu yaşayacağız. Velilerimizin yoğun ilgisinden dolayı onlara teşekkür ederiz” dedi.

“EĞİTİM - ÖĞRETİM SEZONUNA HAZIRIZ”

Çorum’a böyle bir kurum kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Uzman Eğitim Kurumları Müdürü Şeref Aktaş ise yaptığı açıklamada “Bizler Uzman Eğitim Kurumları olarak eğitim kadrosundan binanın fiziki yapısına, yayın konusundan eğitim planlamasına kadar her anlamda 2021-2022 eğitim öğretim sezonuna hazırız” diye konuştu.



“EN KAPSAMLI VE GENİŞ KURS BİNASINA SAHİBİZ”

“Üzülerek paylaşmak isterim ki, Çorum, üniversite sınavlarındaki il başarı sıralamasında 2003 yılında 30, 2013 yılında 44, 2018 yılında 67. sırada yer almış ve giderek zayıflayan bir grafik çizmiştir” diye konuşan Şeref Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Çorumlu gençlerimizin yeni bir sese, yeni bir nefese ihtiyacı olduğu inancıyla bizler Uzman Eğitim Kurumları olarak, vereceğimiz hizmet kalitesi ve tecrübeli öğretmen ekibiyle bu grafiği yukarı yönde değiştirmek için yola çıkmış durumdayız. Daha şimdiden kuruma olan öğrenci ve velilerin rağbeti de bu yolda doğru bir adım attığımızı bizlere göstermektedir. Kurumumuz fiziki yeterlilik anlamında Çorum’daki en kapsamlı ve geniş kurs binasına sahiptir. Bünyemizde çok sayıda pandemi koşullarına uygun derslik ve VIP sınıflar bulunmakla birlikte, her katta ayrı rehberlik servisi, her katta ferah serbest çalışma salonları, her katta soru çözüm odası ve birebir etüt salonları, her katta ayrı kütüphane, projeksiyon sınıfları, hijyenik kantin hizmeti, her katta lobi ve dinlenme alanları ile geniş teneffüshanelere sahiptir”



“GENÇLER, ERKEN KAYIT AVANTAJINI KAÇIRMASIN”

Pandemi koşullarının dikkate alındığına dikkat çeken Aktaş, “Çok sayıda öğrenciye hitap edebilecek çok geniş ve ferah etüt alanlarımız bulunmaktadır. Amacımız Çorum’un gençlerine en kapsamlı ve en kaliteli hizmeti sunmak ve geleceğine anlamlı bir katkı sağlamaktır. Bu amaçla tecrübeli ve nitelikli bir öğretmen kadrosu oluşturmuş bulunmaktayız. Öğrencilerimize güçlü ve kaliteli bir yayın desteği sağlayacağız. Ayrıca öğrenci takip sistemi, soru çözüm programları, birebir etüt imkanı, etkin ve birebir rehberlik hizmetleri, mesleki danışmanlık hizmeti ve seminerler, gurup telafi dersleri, farklı ve nitelikli yayınların Türkiye geneli deneme sınavları, ödev takip sistemi uygulanacaktır. Özetlemek gerekirse bir öğrencinin kendi kapasitesine ulaşması, başarıyı yakalaması ve geleceğini inşa edebilmesi için gerekli olan plan ve programlarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Uzman Eğitim Kurumları’nın ayrıcalıklarından ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak isteyen tüm öğrenci ve velilerimizi kurumumuza davet ediyoruz” diye konuştu.

“BAŞARI LEVHASINA ADIMIZI YAZDIRACAĞIZ”

Uzman Eğitim Kurumları Kurucularından Nedime Yalçın ise yaptığı acıkmada şunları söyledi: “Genç kuşağa güzel bir gelecek sunmak adına bu yola girmiş buluyoruz. Kurumumuzun amacı, kendi ayakları üzerinde duran, geleceğe sağlam adımlarla koşan bir nesil yetiştirmektir. Onlar geleceğe adım atarken biz ise daima gençlerimizin yanında olarak onlara destek vereceğiz. Kaliteli uzman kadromuzla en kısa zamanda hem kurum olarak hem de gençlerimiz başarı levhasına adımızı yazdıracağız”



(Haber Merkezi)