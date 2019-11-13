Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
104667
ALTIN
270.538
DOLAR
5.7517
STERLİN
7.3865
EURO
6.3300

EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Müşteri Memnuniyeti çalışmaları kapsamında hizmet bölgesinde bulunan elektrik teknisyenleri odası ile buluşarak, EDAŞONLİNE sistemi ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Müşteri Memnuniyeti çalışmaları kapsamında hizmet bölgesinde bulunan elektrik teknisyenleri odası ile buluşarak, EDAŞONLİNE sistemi ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

13 Kasım 2019 Çarşamba 15:58
EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı

YEDAŞ yetkililerinin sunumu ile başlayan toplantıda, proje onay, bağlantı ve yeni tesis kabul süreçlerinin online olarak yürütüldüğü EDAŞONLİNE sistemi ilgili geliştirmeler başta olmak üzere; ilgili mevzuatların uygulamaları, bağlantı başvurusu süreleri, fen adamlarının yetkileri, bağlantı projeleri onayları ve bölgedeki elektrikçilerin uygulamaları konularında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, hizmet performanslarını artırmak için mevzuatı göz önünde bulundurarak bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sistem kurulduğunu belirterek, yapılan toplantıda görüşülen konular ile bu sistemin daha da geliştirilerek tüm tüketicilere kaliteli ve hızlı hizmetin sunulması için çalışmalara sıkı bir şekilde devam edileceğinin altını çizdi. 
Şirketin sorumluluk alanında yürütülen süreçlerden; proje onayları, bağlantı başvuruları ve yeni tesis kabul işlemleri ve yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıda karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı. 
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılan toplantıya Türkiye Elektrik Elektronik ve Teknisyenleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Oda Başkanları ve beraberinde bölgede hizmet veren elektrikçiler katıldı. 

(İHA)

İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı heyetinden hastanelerde teknik inceleme
Sağlık Bakanlığı heyetinden hastanelerde teknik inceleme
AFAD’tan “Afet sigortası” çağrısı
AFAD’tan “Afet sigortası” çağrısı
Maliyede 'e-dönüşüm'
Maliyede 'e-dönüşüm'
TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
Kıran-6 operasyonu başladı
Kıran-6 operasyonu başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim