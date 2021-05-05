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Eczanelerin hafta içi mesaisi devam edecek

Güncel 05.05.2021, 22:37
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Eczanelerin hafta içi mesaisi devam edecek

Çorum’da yeni tip koronavirüs salgınından dolayı başlayan tam kapanma döneminde tüm eczanelerin saat 08.00 – 18.00 arası hizmet vermeye devam edeceği açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri ise sadece nöbetçi eczanelerin açık olarak vatandaşa hizmet vereceği belirtildi.
45. Bölge Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Covid-19 pandemisinden dolayı 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde merkez eczanelerimiz 08.00 – 18.00 saatlerinde faaliyetine devam edecek olup cumartesi ve pazar günleri sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet vermeyi sürdürecektir” görüşüne yer verildi.
(Haber Merkezi)
 

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