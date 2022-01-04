Eczacının tepkisi:“Reçete kontrolü Çorum’da yapılsın”

Çorum’da 12 yıldır reçete ve evrak teslimini Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine yapan eczacılar, alınan yeni kararla reçete ve evraklarını artık Ankara’ya gönderecek. Bu duruma tepki gösteren eczacılar, “Geçen aya kadar uyguladığımız evrak teslimi, sözleşme teslimi, fatura teslimi, İtiraz Komisyonumuzu ilimizde devam ettirmek ve kontrolleri Ankara'da yapılan reçetelerimizi ilimize geri istiyoruz” dedi.

Çorum’da 12 yıldır reçete ve evrak teslimini Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine yapan eczacılar, alınan yeni kararla reçete ve evraklarını artık Ankara’ya gönderecek. Bu duruma tepki gösteren 45. Bölge Çorum Eczacı Odası, ‘Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezimizi kaybetmek istemiyoruz’ diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasını 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Şefkat Güler yaptı.

Güler, “Hastalarımızın reçeteleri için danışmanlık hizmeti veren, problemlerimizin yerinde çözümünü kolaylaştıran, vatandaşlarımızın sağlık ödemeleri ile ilgili her sorununda başvurduğu ilk yer olan, eczanelerimizin iş akışına en büyük katkıyı sağlayan Çorum’umuza varlığıyla değer katan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezimizi kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Ayda 300 bine yakın reçetenin, 2500 hasta altbezi reçetesinin, 1600’e yakın ortez ve protez reçetesinin kontrolleri müdürlüğün eczacılık ve medikal servislerinde yapıldığına dikkat çeken Güler, Sağlık Merkez Müdürlüğü’nün ne kadar büyük bir işinin olduğunun yadsınamadığını dile getirdi.

“BU DURUM KARGAŞAYA SEBEP OLACAK”

Güler, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü, eczacılar ve kurum çalışanlarının Çorumlulara yerinde, kesintisiz ve hızlı bir sağlık hizmeti sunarak hem vatandaşların hem eczacıların zaman, bilgi ve ekonomik kayıplarının bugüne kadar önüne geçildiğini söyledi.

Vatandaşların, hastanelerin, özel hastanelerin, polikliniklerin, diyaliz merkezlerinin, aile sağlığı merkezleri ve eczanelerin Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde her türlü sağlık sorularına cevap bulunduğunun altını çizen Güler, şunları söyledi:

“12 yıl boyunca Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinden gerekli desteği gören Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü Çorum’a önemli kurum kazandırma mücadelesini devam ettirmekteydi. Çorum Eczacı Odamıza Kurum Başkanlığı'ndan gelen yazılar doğrultusunda böyle önemli bir kurumun işlevlerinin büyük bir bölümünün Ankara iline aktarılması hastalarımızın ilaçla tedavisinde ve eczacılarımızın sorunlarında büyük bir kargaşaya neden olacaktır. Özellikle itiraz komisyonun il dışına alınmasıyla komisyona konu olan reçetenin üzerindeki fikir birliği uzaktan iletişimle sağlıklı çözülemeyecektir. Kronik hasta raporlarının eksikliklerinin sorulması, hekim ile hasta arsındaki sıkıntıların hızla çözüme kavuşması, ilimiz dışındaki sağlık hizmetiyle mümkün görünmeyecektir.”

ECZACILAR, KAMUOYUNDAN DESTEK BEKLİYOR

Kamuoyundan destek isteyen Güler, “İlaç tedarikçisi 162 adet Sözleşmeli Eczanenin, SUT mevzuatının uygulanması ile ilgili çözülebilir prosedürlerinin karşılıklı diyalogla gerçekleştirilememesi bir başka mahalde muhatap bulmaları süreci zorlaştıracaktır. Ayrıca, eczane reçete fatura kontrolleri Ankara'ya gönderildiğinde gidiş ve geliş sürecinin uzaması avans ödemelerinde, avans kapatılma sürecini etkileyerek performans düşüklüğüne sebebiyet verecektir. Geçen aya kadar uyguladığımız evrak teslimi, sözleşme teslimi, fatura teslimi, İtiraz Komisyonumuzu ilimizde devam ettirmek ve kontrolleri Ankara'da yapılan reçetelerimizi ilimize geri istiyoruz. Bu konuda tüm Çorum kamuoyundan desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SIRIKLI’YA MAĞDURİYETLERİNİ ANLATTILAR

Güler ve basın açıklamasına destek veren yaklaşık 40 eczacı, açıklamanın ardından son evraklarını Müdürlükte memura teslim etmek istediler ancak evrakları kabul edilmedi. Güler ve eczacılar daha sonra Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muazzez Sırıklı’yı odasında ziyaret ederek, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Sırıklı, eczacılara süreci beklemekten başka bir çare olmadığını bildirdi.

(Nurdan AKBAŞ)