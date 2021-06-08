Eczacılık sektörünün sorunları ele alındı

Çorum’da bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Taşcıer, kendisinin de bir eczacı olması nedeniyle sektörün sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, parlamento nezdinde çözüm arayışlarının sürdüğünü söyledi.

Beraberinde CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz Semiz ve Merkez İlçe Yöneticisi Seher Bayıral ile birlikte Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret eden Milletvekili Taşcıer, Oda Başkanı E. Şefkat Güler ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sohbet etti.

Ziyaret sırasında eczacılık sektörünün sorunları ve mevcut durum, pandemi süreci ve aşılama çalışmaları ele alındı.

Oda Başkanı Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP Ankara Milletvekili Taşcıer ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

