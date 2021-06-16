“Eczacılık öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz”
Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Genel Sekreter Olcay Çorumlu, Sayman Arif Sami Bozdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğuhan Koçak, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4.sınıf öğrencisi, hemşerimiz Elif Bölükbaş’ı, “Eczacılıkta İstihdam” konulu proje yarışmasında birinciliği elde etmesi nedeniyle plaket vererek kutladılar.
Güncel 16.06.2021, 19:46
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Elif Bölükbaş, "Eczacılığın Geleceği Senin Elinde" sloganıyla düzenlenen “Eczacılıkta İstihdam” konulu proje yarışmasında 76 ilden katılan 44 farklı proje arasından "Kurum Eczacılığı ve Kuruluş Eczacılığı" başlığını taşıyan projesiyle birinci olmuştu.
Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, eczacılık öğrencilerinin gösterdikleri başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, eczacı adayı Elif Bölükbaş’ın başarısını başkaca başarıların izleyeceğine inandığını, eczacı adaylarına her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
(Haber Merkezi)
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