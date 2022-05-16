Eczacılar baloda buluştu

Çorum’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli programlarla kutlanan Bilimsel Eczacılığın 183. Yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Eczacı Odası tarafından Anitta Otel’de yapılan baloya Oda Başkanı Emine Şefkat Güler, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Arif Sami Bozdoğan, Ali İskender Türkmen, Bilge Demir Uysal, Seçil Ertürk başta olmak üzere oda üyesi eczacılar aileleriyle birlikte katıldı. Programda ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Duran Cesur, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Mustafa Azak da hazır bulundu.

Gecenin açılış konuşmasını Oda Başkanı Şefkat Güler yaptı. Davetlileri selamladıktan sonra tüm meslektaşlarının haftasını ve gününü kutlayan Güler, Çorum’da mesleklerinin daha iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi. Türkiye’de bilimsel eczacılığın 1839 yılında başlayarak günümüze kadar geldiğini ve eczacıların fedakarca çalıştığını dile getiren Güler, “Bu yıl 183.’ncü yılımızı kutluyoruz. Keyifli güzel bir balo geçirmenizi diliyorum. Eczacılar Odası olarak bu yıl pandeminin yokolmasından aydınlık bir güneş gördük. Bir hafta düzenledik. Haftamız önceki dönem Türk Eczacılar Birliği önceki dönem başkanı Erdoğan Çolak’ın ilimizi ziyareti ve konferansı ile başladık. Atatürk Anıtı’na çelenk sunduk. Bazı ziyaretlerde bulunduk. İki yıl aradan sonra yoğun bir haftamız oldu. Pandemi tam bitti diyemeyeceğiz ancak bitmesini umut ediyoruz. Sizler eczacılar kıymetlimizsiniz. Bu süreçte 7/24 özveri ile çalıştınız, maske dağıttınız, kendinizi riske attınız. Bugün bu geceye ulaştık. Kaybettiğimiz eczacılarımız ve sağlık çalışanlarımız var. Onları da rahmetle minnetle anıyoruz. Bir daha böyle bir durumu yaşamamak dileğiyle geldiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Eczacılık Balosu’nda meslekte 25 ve 50 yılı dolduran eczacılara plaketleri takdim edildi. Buna göre geceye katılamayan Ecz. Erdal Atlamaz, Ecz. Yasemin Bolat, Ecz. Sönmez Çalışkan’a plaketlerinin daha sonra ulaştırılacağı belirtildi. Meslekte yarım asrı geride bırakan Ecz. Atilla Sular’a plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan verirken, Ahmet Çorumlu plaketini SGK İl Müdürü Duran Cesur’dan, Olcay Çorumlu plaketini Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve Ecz. Mustafa Göbelek ise plaketini eski Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak’tan aldı. Ayrıca Dr. Mustafa Azak’a ise Tabip Odası Başkanlığı döneminde eczacılarla ve oda ile uyumlu çalışmaları nedeni ile hazırlanan plaketi de eski Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Koca takdim etti.

Eczacılık Balosu yemek, canlı müzik, çekiliş, ödüllerin dağıtılması ve eğlence ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

