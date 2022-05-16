Son Dakika

Eczacılar baloda buluştu

45. Bölge Çorum Eczacı Odası bilimsel eczacılığın 183. Yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası kutlamaları kapsamında geleneksel hale getirdiği 14 Mayıs Eczacılık Balosu’nu önceki akşam Anitta Otel’de gerçekleştirdi. 

Güncel 16.05.2022, 19:51
86
Eczacılar baloda buluştu

Çorum’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli programlarla kutlanan Bilimsel Eczacılığın 183. Yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Eczacı Odası tarafından Anitta Otel’de yapılan baloya Oda Başkanı Emine Şefkat Güler, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Arif Sami Bozdoğan, Ali İskender Türkmen, Bilge Demir Uysal, Seçil Ertürk başta olmak üzere oda üyesi eczacılar aileleriyle birlikte katıldı. Programda ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Duran Cesur, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Tabip Odası önceki dönem başkanı Dr. Mustafa Azak da hazır bulundu. 
Gecenin açılış konuşmasını Oda Başkanı Şefkat Güler yaptı. Davetlileri selamladıktan sonra tüm meslektaşlarının haftasını ve gününü kutlayan Güler, Çorum’da mesleklerinin daha iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.  Türkiye’de bilimsel eczacılığın 1839 yılında başlayarak günümüze kadar geldiğini ve eczacıların fedakarca çalıştığını dile getiren Güler, “Bu yıl 183.’ncü yılımızı kutluyoruz. Keyifli güzel bir balo geçirmenizi diliyorum. Eczacılar Odası olarak bu yıl pandeminin yokolmasından aydınlık bir güneş gördük. Bir hafta düzenledik. Haftamız önceki dönem Türk Eczacılar Birliği önceki dönem başkanı Erdoğan Çolak’ın ilimizi ziyareti ve konferansı ile başladık. Atatürk Anıtı’na çelenk sunduk. Bazı ziyaretlerde bulunduk. İki yıl aradan sonra yoğun bir haftamız oldu. Pandemi tam bitti diyemeyeceğiz ancak bitmesini umut ediyoruz. Sizler eczacılar kıymetlimizsiniz. Bu süreçte 7/24 özveri ile çalıştınız, maske dağıttınız, kendinizi riske attınız. Bugün bu geceye ulaştık. Kaybettiğimiz eczacılarımız ve sağlık çalışanlarımız var. Onları da rahmetle minnetle anıyoruz. Bir daha böyle bir durumu yaşamamak dileğiyle geldiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu. 
Eczacılık Balosu’nda meslekte 25 ve 50 yılı dolduran eczacılara plaketleri takdim edildi. Buna göre geceye katılamayan Ecz. Erdal Atlamaz, Ecz. Yasemin Bolat, Ecz. Sönmez Çalışkan’a plaketlerinin daha sonra ulaştırılacağı belirtildi. Meslekte yarım asrı geride bırakan Ecz. Atilla Sular’a plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan verirken, Ahmet Çorumlu plaketini SGK İl Müdürü  Duran Cesur’dan, Olcay Çorumlu plaketini Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve Ecz. Mustafa Göbelek ise plaketini eski Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak’tan aldı. Ayrıca Dr. Mustafa Azak’a ise Tabip Odası Başkanlığı döneminde eczacılarla ve oda ile uyumlu çalışmaları nedeni ile hazırlanan plaketi de eski Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Koca takdim etti. 
Eczacılık Balosu yemek, canlı müzik, çekiliş, ödüllerin dağıtılması ve eğlence ile son buldu. 

(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@