Eczacılar Anitta’da bir araya geldi

Anitta Otel’de Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Arman Üney ve çok sayıda eczacının katılımıyla düzenlenen toplantıda açış konuşması yapan Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapmış olmanın memnuniyeti içinde olduklarını söyledi.

Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Arman Üney, eczacıların pandemide yaşadığı sıkıntılar hakkında konuştu. (Haber Merkezi)

