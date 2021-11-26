Eczacı Odası’nın konukları

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve Tülay Şahin, Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan ve Ön Büro Müdürü Ebru Turan Acı, Çorum Eczacı Odası’nı ayrı ayrı ziyaret ettiler.

Konukları, Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler, Genel Sekreter Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ali İskender Türkmen ve Yönetim Kurulu üyeleri Bilge Demir Uysal ile Seçil Ertürk ağırladı.