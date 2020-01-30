Eczacı Odası’ndan yardım kampanyası

Depremzedelerin soğukta yaşam ihtiyaçlarını az da olsa karşılamak istediklerini kaydeden Güler, açıklamasında şunları söyledi:

“Elazığ merkezli gerçekleşen Malatya ve çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yaralılarımızın biran evvel sağlığına kavuşması en büyük temennimizdir. Bölgede arama kurtarma çalışması yapan görevliler kesintisiz sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz.

Odamız bünyesinde birlikte olan Çorum Eczacıları bu yaşanan acı tabloyu biraz olsun hafifletebilmek adına hava şartlarını da göz önünde bulundurarak uyku tulumu, yorgan, battaniye ve nevresim yardımında bulunmak için kampanya gerçekleştirmiştir. Depremzedelerimize soğukta yaşam ihtiyaçlarını az da olsa karşılayarak destek olmaya çalıştık. Ülkemizin ve halkımızın zor günlerinde her zaman dayanışma içerisinde yanındayız.”

(Haber Merkezi)