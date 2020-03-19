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Eczacı Odası’ndan Tıp Bayramı ziyareti

Çorum Eczacı Odası, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile bir dizi ziyarette bulundu.

Eczacı Odası’ndan Tıp Bayramı ziyareti

Çorum Eczacı Odası, 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile bir dizi ziyarette bulundu.

19 Mart 2020 Perşembe 22:39
Eczacı Odası’ndan Tıp Bayramı ziyareti

Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Genel Sekreter Olcay Çorumlu ve Sayman Arif Sami Bozdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Fatin Karadağ’ı makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tüm hastanelerin bünyesinde çalışan doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Eczacı Odası heyetine Sobacı, Sezikli ve Karadağ da nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaretlerde yeni tip Koronavirüs (COVID-19)'un dünyada ve ülkemizde yayılma oranları değerlendirilerek iplimizde alınması gereken korunma yöntemleri konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

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