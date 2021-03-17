Eczacı Odası yönetiminin “Tıp Bayramı” ziyaretleri 

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Olcay Çorumlu ve Sayman Ecz. Arif Sami Bozdoğan, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve Çorum Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Karadağ’ı makamlarında ziyaret ederek, Çorum’da görev yapan tüm doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlamışladılar.

(Haber Merkezi)

