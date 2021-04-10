Ecem Petshop'ta hayvanseverlere her türlü hizmet

Son yıllarda kedi, köpek, kuş gibi ev hayvanı ve süs balığı besleyenlerin sayısı bir hayli arttı. Buna bağlı olarak malzeme yelpazesi de zenginleşti ve çeşitlendi. Bu ise, evlerde, işyerlerinde hayvan beslemeyi daha kolay hale getirdi.

Osmancık Caddesi’nde faaliyet gösteren, Nurettin Kenan’ın işletme sahibi olduğu Ecem Petshop, kedi, köpek, kuş ve balık malzemeleri alanında Çorumlulara en etkin biçimde hizmet veriyor. Proplan, Royal Canin, Reflex gibi markaların bayii olan Ecem, en kalitelisinden en uygun fiyatlısına kadar malzemeleri ve kedi-köpek mama çeşitlerini müşterilerine sunuyor.



(Aliye ÖNCEL)

