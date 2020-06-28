Duyarlı çocuklardan “Sıfır atık”

“Sıfır Atık Eğitim Projesi” çocukların doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirmeleri ve “Sıfır atık” yaklaşımını tanımaları amacıyla hazırlanırken Şehit Onur Bakbak İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem bu projeyi planlı olarak yapıyorlardı. Pandemi nedeniyle derslere ara verilmesi kapsamında planlamada değişikliğe gidilerek, uzaktan eğitim yolu ile etkinliklerin tamamlanmasının sağlandığı eğitimde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen projenin okul sorumlusu Ersoy Özkeskin yaptığı açıklamada “Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında hazırlanan etkinliklerde 5D modeliyle çocuklara "Sıfır atık" kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda farkındalık sağlanması hedefleniyor. Çalışmalara katılan 63 öğrenciye, okul müdürlüğü tarafından sosyal etkinlik katılım belgesi düzenlendi.

(Haber Merkezi)