“Düşmana unutamayacağı bir ders verildi”

ÇESOB Başkanı Gür, yayınladığı mesajda 30 Ağustos zaferinin Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu belirterek, 30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan büyük zaferin Türk milletini esarete mahkum etmek isteyen hain düşmanlara karşı da büyük bir ders olduğunu söyledi.

Recep Gür, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şunları kaydetti: “Çanakkale'den Sakarya'ya kadar uzanan kahramanlık destanının tarihin sayfalarına altın harflerle yazılarak, hain düşmanların haksız ve alçakça işgallerine karşı canı pahasına dur diyerek düşmana asla unutamayacağı bir ders veren milletimizin bizlere armağan ettiği 30 Ağustos Zaferini, 97. yıl dönümünde bir kez daha milletçe gururla kutluyoruz.

30 Ağustos Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bizde Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bu büyük bayramı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman ordumuza şükranlarımızı sunarak, vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz”

(Ömür SOYTEMİZ)