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“Düş Yakamdan” tiyatro severlerle buluşuyor

Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı, usta yönetmen Nesimi Kaygusuz tarafından yönetilen Düş Yakamdan’ın oyuncu kadrosunda sahnelerin ve ekranların sevilen oyuncuları Can Atak, Filiz Uysal ve Ufuk Bostancı yer alıyor. Oyunda dekor tasarımı Cenk Oral’a, kostüm tasarımı Gökçe Şener’e, ışık tasarımı Çetin Atay’a ait. Oyunun müzikleri ise Efe Ünal imzasını taşıyor.

“Düş Yakamdan” tiyatro severlerle buluşuyor

Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı, usta yönetmen Nesimi Kaygusuz tarafından yönetilen Düş Yakamdan’ın oyuncu kadrosunda sahnelerin ve ekranların sevilen oyuncuları Can Atak, Filiz Uysal ve Ufuk Bostancı yer alıyor. Oyunda dekor tasarımı Cenk Oral’a, kostüm tasarımı Gökçe Şener’e, ışık tasarımı Çetin Atay’a ait. Oyunun müzikleri ise Efe Ünal imzasını taşıyor.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:48
“Düş Yakamdan” tiyatro severlerle buluşuyor

Sivas Devlet Tiyatrosu ile bugüne kadar birçok ilde turne yapan ve yoğun ilgi gören oyun Çorum’da 25 Ekim Cuma 20.00’de, 26 Ekim Cumartesi 20.00’de ve 14.00’te olmak üzere 3 seans olarak sahnelenecek. (Haber Merkezi)

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