“Düş Yakamdan” tiyatro severlerle buluşuyor

Sivas Devlet Tiyatrosu ile bugüne kadar birçok ilde turne yapan ve yoğun ilgi gören oyun Çorum’da 25 Ekim Cuma 20.00’de, 26 Ekim Cumartesi 20.00’de ve 14.00’te olmak üzere 3 seans olarak sahnelenecek. (Haber Merkezi)