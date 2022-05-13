“Dürüst Market” projesi
Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu'nda, “değerler eğitimi” kapsamında öğrencilere dürüstlük değerini kazandırmak amacıyla “Dürüst Market” adında bir satış bölümü açıldı. Çalışanı olmayan markete teneffüslerde uğrayan öğrenciler, istedikleri ürünü alıp, ücretini açık kasaya bırakırken, para üstünü de kasadan kendileri alıyor.
Okul Müdürü Serkan Bektaş, Müzik Öğretmeni Demet Uysal ve İngilizce Öğretmeni Tülay Karabacak, çocuklara toplumsal değerleri aşılamak istediklerini belirtirken, yaptıkları açıklamada, “Bu ay doğruluk ve dürüstlük üzerine çalışma yaparken bunun sadece sözde kalmamasını istedik. Öğrencilerimizle bu projeyi hayata geçirmeyi kararlaştırdık” dediler.
Okul Müdürü Serkan Bektaş ise, “Kurduğumuz dürüstlük marketine çocuklar için sağlıklı ürünler koyduk. Ürünlerin üzerine fiyatlarını yazdık. Teneffüse çıkan çocuklar istedikleri ürünü alıyor. Alış verişini yapan öğrenci, açık olan kasaya ürünün ücreti kadar parayı bırakıyor. Markette herhangi bir çalışan veya sorumlu yok. Böylelikle dürüst davranmayı önemli bir değer olarak gören öğrenciler marketten gönül rahatlığıyla alış verişini tamamlıyor” dedi.
(Haber Merkezi)
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