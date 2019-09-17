Duruşmaya giren sahibini Adliye önünde bekledi

Olay, Çorum Adliye Sarayı’nda meydana geldi. Sabah erken saatte sahibiyle birlikte Adliye’ye geldiği tahmin edilen köpek, uzun süre sahibini göremeyince Adliye kapısından koşarak içeriye girdi. Köpeğin Adliye binasına girdiğini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, görevli polis içeriye giren köpeği bulup dışarıya çıkardı. Adliye kapısı her açılıp-kapandığında sahibi gelir umuduyla pür dikkat kesilen köpek, hem Adliye çalışanları hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sahibine bu kadar sadık olması nedeniyle vatandaşlar, köpeğin bu davranışını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. İki saat boyunca sahibi dışarı çıkmayan köpek daha sonra bölgeden ayrıldı.

(Yusuf ÇINAR)