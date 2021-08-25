Dursun Kaya kızını evlendirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi Alaca İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Kaya’nın kızı Refika, Furkan Akcakoyun ile hayatını birleştirdi.

Ruhiye & Dursun Kaya çiftinin kızları Refaki ile Ayfer-Mehmet Akcakoyun çiftinin oğulları Furkan Akcakoyun için Alaca ve Çorum’da iki ayrı düğün düzenlendi.

Genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, törene Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Grup Başkanı Ünal Nalçacı, AK Parti Alaca İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Karagöz, CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, MHP Alaca İl Genel Meclis Üyesi Nazım Çetin, AK Parti Uğurludağ İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, davetliler ve aileleri katıldı.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

