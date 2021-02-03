Dünyanın nüfusu 7 milyar 844 milyon

Dünyanın 3. kalabalık ülkesi ABD’nin nüfusu 331 milyon. Amerika’yı 273 milyonla Endonezya, 220 milyonla Pakistan, 212 milyonla Brezilya, 206 milyonla Nijerya, 165 milyonla Bangladeş, 145 milyonla Rusya, 128 milyonla Meksika, 126 milyonla Japonya izliyor.

Türkiye, 84 milyon 635 bin nüfusuyla, Dünya’nın 17. kalabalık ülkesi. Türkiye’nin nüfusu dünya nüfusunun % 1.08’ini oluşturuyor. Avrupa’da ise 83 milyon 870 bin nüfusuyla Almanya ilk sırayı alırken, İngiltere 67 milyon 886 bin, Fransa 67 milyon 75 bin, İtalya 60 milyon 461 bin nüfusa sahip görünüyor.

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