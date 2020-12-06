Son Dakika

Dünyanın merkezinde sessizlik hakim

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dünyanın merkezi olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hititler'e başkentlik yapan Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güncel 06.12.2020, 11:32
18
Dünyanın merkezinde sessizlik hakim

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ve araçlar hariç trafikte hiçbir araç bulunmazken, park ve bahçeler de sessizliğe büründü. Kent merkezinde önceden kalabalık olan Gazi ve İnönü caddeleri ıssız kalırken, ana arterlerde sadece kuşlar ve sokak hayvanlarının olduğu görüldü. Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 06 Aralık 2020
İmsak 06:12
Güneş 07:42
Öğle 12:36
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@