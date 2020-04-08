Dünyada virüs bulaşan kişi sayısı 1.5 milyona yaklaştı

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 333, Hong Kong'da 4, İtalya'da 17 bin 127, İspanya'da 14 bin 45, ABD'de 12 bin 857, Fransa'da 10 bin 328, İngiltere'de 6 bin 159, İran'da 3 bin 872, Hollanda'da 2 bin 101, Belçika'da 2 bin 35, Almanya'da 2 bin 16, İsviçre'de 824, Türkiye'de 725, Brezilya'da 688, İsveç'te 591, Kanada'da 381, Portekiz'de 345, Avusturya'da 243, Endonezya'da 221, Ekvador'da 220, İrlanda'da 210, Romanya'da 205, Danimarka'da 203, Güney Kore'de 200, Cezayir'de 193, Filipinler'de 177, Hindistan'da 164, Meksika'da 141, Polonya'da 129, Peru'da 107, Japonya'da 104, Dominik Cumhuriyeti'nde 98, Mısır'da 94, Çekya'da 91, Fas'ta 90, Norveç'te 89, Yunanistan'da 81, İsrail'de 71, Irak'ta 65, Malezya'da 63, Sırbistan'da 61, Arjantin'de 60, Panama'da 59, Rusya'da 58, Pakistan'da 58, Macaristan’da 58, Ukrayna’da 52, Kolombiya’da 50 ve Avustralya’da 50 kişi hayatını kaybetti.

(AA)