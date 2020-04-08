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Dünyada virüs bulaşan kişi sayısı 1.5 milyona yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 82 bin 136 kişi öldü ve virüse yakalanan 302 bin 367 kişi iyileşti.

Dünyada virüs bulaşan kişi sayısı 1.5 milyona yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 82 bin 136 kişi öldü ve virüse yakalanan 302 bin 367 kişi iyileşti.

08 Nisan 2020 Çarşamba 19:46
Dünyada virüs bulaşan kişi sayısı 1.5 milyona yaklaştı

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 333, Hong Kong'da 4, İtalya'da 17 bin 127, İspanya'da 14 bin 45, ABD'de 12 bin 857, Fransa'da 10 bin 328, İngiltere'de 6 bin 159, İran'da 3 bin 872, Hollanda'da 2 bin 101, Belçika'da 2 bin 35, Almanya'da 2 bin 16, İsviçre'de 824, Türkiye'de 725, Brezilya'da 688, İsveç'te 591, Kanada'da 381, Portekiz'de 345, Avusturya'da 243, Endonezya'da 221, Ekvador'da 220, İrlanda'da 210, Romanya'da 205, Danimarka'da 203, Güney Kore'de 200, Cezayir'de 193, Filipinler'de 177, Hindistan'da 164, Meksika'da 141, Polonya'da 129, Peru'da 107, Japonya'da 104, Dominik Cumhuriyeti'nde 98, Mısır'da 94, Çekya'da 91, Fas'ta 90, Norveç'te 89, Yunanistan'da 81, İsrail'de 71, Irak'ta 65, Malezya'da 63, Sırbistan'da 61, Arjantin'de 60, Panama'da 59, Rusya'da 58, Pakistan'da 58, Macaristan’da 58, Ukrayna’da 52, Kolombiya’da 50 ve Avustralya’da 50 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

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