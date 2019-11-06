“Dünyada nerede Çorumlu varsa biz onlarla beraberiz”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dünya Çorumlular Federasyonu’nun yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İstanbul’da çok canlı bir sivil toplum hayatı var. Çorumluların birçok derneği var. İstanbul’daki seçim çalışmaları sırasında birçok dost kazandık. Bu dostluklardan bir tanesi de Çorumlu Dernekler Federasyonu ile kuruldu. Yeni yapılan kongrenin ardından Genel Başkanlığa tekrar seçilen Metin Akkuş’u tebrik ediyorum. Çorum Temsilcisi olarak görevlendirilen Ahmet Ünal’a da başarılar diliyorum.

Dünyanın neresinde Çorumlu varsa biz onlarla beraberiz. İlçelerimizin de dahil olduğu Çorum’un o meşhur haritasını çizmemiz mümkün değil. İstanbul’da, Ankara’da New York’ta, Almanya’da, Suudi Arabistan’da nerede bir Çorumlu varsa onun için elimizden geleni yapmaktan mutluluk, onur duyarız. Derneklerimize belediyemizin imkanları çerçevesinde katkılar vermeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapılan kan bağışı etkinliğine halk oyunları ekibimizi davet ettiniz bizler de seve seve gönderdik. Ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş kendilerini kabul eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Belediye Başkanı Aşgın’ın her zaman yanlarında olduğunu ve kendilerine her zaman destek olduğunu ifade eden Akkuş “Sizi çok seviyoruz ve çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Çorumlu Derneklere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür etmek ve plaket takdim etmek istedik. Bundan sonraki yapacağınız çalışmalar içinde şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş Federasyon adına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür plaketi verirken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Çorum’un simgesi olan Saat Kulesi maketi hediye etti.

(Volkan SINAYUÇ)